شكرا لقرائتكم خبر عن أداء مناسك الحج بتأشيرة الزيارة.. توضيح عاجل من السعودية يحسم الجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أداء مناسك الحج بتأشيرة الزيارة.. توضيح عاجل من السعودية يحسم الجدل

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، مساءئ يوم الاثنين، حقيقة الجدل الدائر حول تأشيرة الزيارة، مؤكدة أنها لا تسمح بأداء مناسك الحج. بقية التفاصيل في الاسفل تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج وقالت وزارة الحج والعمرة إن "ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نود تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج"، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنبا لمخالفة الأنظمة.

كانت هذه تفاصيل خبر أداء مناسك الحج بتأشيرة الزيارة.. توضيح عاجل من السعودية يحسم الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.