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عدن - ياسمين التهامي - تناول مشروب الكمون المغلي والليمون على الريق يوميا وشاهد ما يصنعة بجسمك..لن تتوقع النتيجة

يعتبر مشروب الكمون بالليمون من المشروبات المليئة بالفوائد التي تساعد على تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والبكتيريا، كما أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون، فلكل من الكمون والليمون قيمة غذائية مرتفعة، وكلاهما يجتمع فيهما مركّبات مضادة الأكسدة.

وللحصول على كافة فوائد هذا المشروب، ينصح بتناولهما معًا على الريق، حيث إنه يضمن الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتخليص الجسم من السموم الضارة التي تعيق خسارة الوزن، ونستعرض في السطور التالية، فوائد الليمون بالكمون المذهلة.

فوائد الليمون والكمون لخسارة الوزن

يحتوي الليمون والكمون على مركبات قادرة على حرق الدهون وخاصة دهون البطن، بالإضافة إلى أنهما قادران على تأمين الشعور بالشبع، ولتحقيق هذه الفائدة يجب شرب كوب من الكمون والليمون على الريق بشكل يومي، فقط قم بإضافة القليل من الكمون إلى ماء الليمون وغليهما معا، ما يحسن عملية الحرق في الجسم إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تشمل إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

كما يمكن تناول الكمون والليمون على الريق كملين صباحي يومي للمساعدة في منع الإمساك، فتناوله عند الاستيقاظ يساعد في تحريك الجهاز الهضمي.

فوائد شرب الكمون والليمون قبل النوم

هناك العديد من فوائد شرب الكمون والليمون قبل النوم، حيث يعزز هذا المشروب حرق الدهون في الجسم، ويساعد على الشعور بالامتلاء، ولكن يحذر من تناول مشروب الكمون مع الليمون قبل النوم مباشرةً لأنه يزيد من الحاجة إلى التبول وقد يؤثر على نمط النوم، ويعود ذلك لأن فيتامين د يعتبر مدر لبول طبيعي، كما أن شرب أي سوائل بشكل عام تؤدي إلى تكرار دخول الحمام.

طريقة عمل مشروب الكمون والليمون

قم بنقع معلقتين كبيرتين من بذور الكمون في الماء طوال الليل، ثم قم بغلي الماء مع عصر ليمونة واحدة، يتم تناول مشروب الكمون والليمون على الريق يومياً، وعند صنع مشروب الليمون والكمون، ينصح باستخدام الليمون الطازج بدلاً من الليمون الصناعي.

كما هناك العديد من فوائد الكمون المطحون مع الليمون، وذلك من خلال إضافة الكمون المطحون مباشرةً إلى ماء الليمون المغلي وتقليبه ثم تصفيته وتناوله.

أضرار الكمون والليمون

الإكثار من تناول هذا المشروب يسبب بعض المشاكل وهي:

تهيج الأمعاء

تقليل نسبة السكر في الدم

مشاكل في الهضم بسبب تهيج المعدة

يمكن الإصابة بقرحة المعدة

التأثير على الأسنان

حدوث إصابة في المسالك البولية وتكون حصوات بالكلى

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