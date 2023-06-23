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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تصدر إقامة دائمة مجاناً لهذه الفئات من المغتربين في 2023 .. "تفاصيل

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أنها ستقوم باعفاء مجموعة محددة من الوافدين إلى اراضي المملكة من رسوم الاقامة في 1444/2023، والسماح لهم بتجديد الإقامة مجاناً وبدون أي رسوم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على فئات الوافد الذين شملهم هذا القرار.

الوافدين المعفيين من رسوم الإقامة شمل قرار العفو من رسوم تجديد الإقامة عدد من الفئات من الوافدين وهم كالتالي العسكريين المتدربين في المنشآت الأمنية في المملكة.

بقية التفاصيل في الاسفل

آ آ زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات.

المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية.

موظفي السفارات ومن يحمل جواز سفر دبلوماسي. خدم المنازل، العمالة الزراعية، الرعاة والسائق تحت كفالة فردية. المقيمين بالتبعية من زوجات وأبناء.المحارم.

رسوم تجديد الإقامة العامل المنزلي 600 ريال.

آ العامل الوافد 1000 ريال. المرافقين والتابعين للوافد 2000 ريال.

الفئات المعفاة من رسوم تنمية الموارد البشرية. شروط تجديد الإقامة للوافدين:

جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تواجد المقيم في المملكة.

تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد.

التأكد من امتلاك كل فرد جواز خاص به.دفع رسوم التجديد المقررة.

تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

ألا يكون على المقيم بلاغ هروب أو تغيب عن عمل.

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة). النقر على (تجديد الإقامة).

قم بتحديد الأفراد الذين سيتم تجديد إقامتهم.

الضغط على (سداد الرسوم إلكترونيًا).

إدخال بيانات البطاقة الائتمانية.

الضغط على (دفع).

الصرافات الآلية لدفع رسوم تجديد الإقامة تحديد (

سداد تجديد إقامة).

إدخال البطاقة البنكية.

– الضغط على (المدفوعات الحكومية).

كتابة رمز المرور.

خطوات دفع رسوم تجديد الإقامة :

التوجه إلى أقرب صراف آلي تابع للعميل.

دفع القيمة المطلوبة في الشاشة.

استلام إيصال الدفع.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدتها باتباع الخطوات التالية: التوجه إلى منصة أبشر ”

قم باختيار (الاستعلام عن صلاحية الإقامة).

ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة).

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

مدة صلاحية الإقامة للوافد ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة.

تحديد الشخص المراد الاستعلام عن إقامته.

تمنح حكومة المملكة المقيمين إقامة صالحة لمدة عام واحد، وهي قابلة للتجديد ويتاح التجديد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار، أما للتابعين للوافد من الزوجة والأولاد حتى سن الثامنة عشر ومن تجاوز عمر الثمانية عشر عام فعليه التوجه إلى إدارة الجوازات لطلب إقامة

مستقلة عن الوالد