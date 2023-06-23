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عدن - ياسمين التهامي - "شونق بونق" شاب سعودي اشتهر مؤخرا على الإنترنت.. شاهد: من يكون؟ وما سر شهرته السريعة؟ مع صور

شونق بونق (shongxbong)، صانع محتوى، قيمر وستريمر سعودي، اشتره من خلال لعبة فورت نايت سواء بالمقاطع القصيرة على تويتر، أو الطويلة على اليوتيوب. علاوة على البث المباشر على منصة تويتش حيث يحصل على مئات آلاف المشاهدات. شارك يفي عدة بطولات، ودخل في عدة فرق، والآن هو في فريق باور. تعرف معنا على اليوتيوبر شونق إكس بونق، وكيف كانت بدايته على الإنترنت.

من هو شونق بونق

بقية التفاصيل في الاسفل

أحمد (ahmad) أو المعروف باليوتيوبر شونق بونق، وهو صانع محتوى وقيمر اكتسب شهرة كبيرة من خلال لعبه لعبة فورت نايت وبراعته العالية في اللعب، علاوة على إدخاله نكهته الخاصة من فكاهة ومقالب إلى اللعبة.

شارك شونق اكس بونق على منصة اليوتيوب مقاطع فيديو لألعاب عدة، ومن أشهر 3 ألعاب لعب بها أحمد نذكر ما يلي:

شونق بونق فورت نايت.

(Fortnite) هي لعبة قتال من أجل البقاء حيث يتنافس اللاعبون على جزيرة.

كانت اللعب سبب لشهرة شونج بونج، حيث شارك مع فريق تي إم ™ في اللعب، وحقق الشهر من خلال إضفاء المتعة على المقاطع، من تحديات ضمن اللعبة، ومسابقات، مثل سلسلة الحرب العالمية التي أصدر منها 6 مقاطع مع يوتيوبرز آخرين مثل ناصر، سبوفكس، مثك وأبو فلة وغيرهم.

اليوتيوبر شونق بونق قراند ثيفت أوتو (gta).

وهي لعبة عالم مفتوح، لعب فيها شونق بونق في سلسلة بدأ فيها سنة 2019 في يوليو، واستمرت ل 17 مقطع فيديو.

شونق بونق ماين كرافت.

(Minecraft) بدأ بلعبة ماين كرافت سنة 2019 في يونيو، ويستمر لهذا الوقت بلعب هذه اللعبة في فيديوعات مليئة بالمتعة مع يويتوبرز آخرين مثل فيديو سباق البلوكات، والسيرفر الذي جمع اليوتيوبرز فقط وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى القيمنق، ينشر شنج بنج مقاطع لتحديات وردات فعل، بالإضافة إلى قصص طفولته وقصص المدرسة.

دخل اليوتيوبر شونق اكس بونق فريق باور سنة 2015، إلا أنه غادر الفريق وعاد إليه عدة مرات كان آخرها سنة 2018 مع فريق ™ الذي أمضى فيه شونج بونج الكثير من الوقت بلعب فورت نايت.

شارك أحمد في عدة مسابقات في لعبة فورت نايت، منها العالمية ومنها العربية، والمسابقات التي شارك بها نذكر ما يلي:

المنافسة العالمي للعبة فورت نايت، حيث يحصل الفائز على 600 ألف ريال سعودي.

بطولة اليوتيوبر العرب سنة 2019 والجائزة 25 ألف دولار.

منافسة أخرى سنة 2019 في يوليو والفريق الفائز يحصل على 20 دولار.

اسم القيمنق لأحمد هو شونق بونق، وقد يدعوه البعض شونج بونج أو شنق بنق، أو حتى شونق إكس بونق.

شونق بونق ويكيبيديا

اليوتيور أحمد shong bong، والذي حقق الشهرة من خلال المهارة الاستثنائية في لعبة فورت نايت، علاوة على نكهته الكوميدية في اللعبة.

شونق إكس بونق وحياته قبل اليوتيوب

أول جهاز قيمنق اقتناه أحمد هو الأتاري، ثم حصل على جهاز سوني 1 ثم سوني 2، وأمضى فترة طويلة يلعب ضد لاعبين وهميين أو ما يسمى بوتس (bots). صدرت بعدها لعبة كول أوف دوتي 4 و 5، وكانت عندا بدايته الحقيقية في القيمنق.

أمضى أحمد أكثر من 8 ساعات يومياً على الإنترنت يلعب الألعاب السابقة، التي مكنته من التعرف على أشخاص آخرين غير البوتس.

استطاع أحمد على الرغم من ذلك التوفيق بين اللعب ودراسته، حيث كان متفوقا جدا، ولم يقف والداه في طريقه لأنهم كانوا يثقون به.

أحمد shong bong وبداية الشهرة على الإنترنت

عند إصدار لعبة فورت نايت، وبعد إقناع أصدقائه له، جرّب هذه اللعبة وأعجبته، والتقى باليوتيوبر سعد أو المعروف بسوبفكس، والذي أدخله إلى فريقه ™ المؤَلف من أكثر القيمرز براعة.

قام بمشاركة بعض الفيديوهات القصيرة التي تظهر براعته بين أصدقائه على الواتس أب، فأقنعه أصدقائه بنشر هذه المقاطع على تويتر، وبالفعل قام بذلك ولاقت المقاطع إعجاباً كبيراً.

بعدها في الموسم السابع من اللعب، بدأ بالبث المباشر تويتش، وانتقل بعد شهر لمنصة اليوتيوب حيث نشر مقاطع طويلة على عكس تويتر.

وصل لخمسمئة ألف مشترك بعد 7 أشهر من اللعب أي في سنة 2019 في شهر أبريل، ثم وصل لمليون متابع في نفس السنة في شهر سبتمبر. حقق المليوني متابع سنة 2020 في مايو، ثم تعاقبت الإنجازات إلا أن وصل لخمسة مليون متابع في 2021 في شهر يناير، واحتفل بذلك من خلال إهداء والده سيار جديدة.

شارك في بطولة في مدينة خميس مشيط في الموسم الثاني من اللعبة.

حصل على جائزة أفضل ستريمر سعودي لسنة 2021.

عمر شونق بونق

عمر أحمد 25 سنة، فقد ولد سنة 1997 في مدينة سراة عبيدة جنوب المملكة العربية السعودية في منطقة العسير، إلا أنه مقيم بالرياض في فيلا فريق باور. دخل اليوتيوب بعمر 15 سنة، إلا أنه بدأ فعليا بعمر 21 سنة.

قناة شونق بونق يوتيوب

بدأ أحمد shong bong على منصة اليوتيوب كانت من خلال لعبة فورت نايت، التي أبدع فيها من خلال أسلوبه المضحك علاوة على براعته باللعب، ومشاركته أصدقائه القيمرز. لدى أحمد قناة واحدة على اليوتيوب، وإليك أهم الحقائق عنها:

تحمل القناة اسم “shongxbong”.

أنشأ شنق بنق القناة سنة 2012 في السابع والعشرين من شهر مايو.

بلغ عدد المتابعين ما يزيد عن 5.83 مليون متابع.

وصل عدد المشاهدات لما يزيد عن مليار و 256 مليون مشاهدة.

على الرغم من تأسيس القناة سنة 2012، إلا أن أول فيديو نشره شنق بنق يعود لتاريخ 2018 في الثاني والعشرين من شهر أغسطس، حيث بلغ عدد المشاهدات ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة وأكثر من 35 ألف إعجاب. الفيديو يظهر شونج بونج يلعب فورت نايت وحصوله على أكثر من 20 كيل (kill).

الفيديو صاحب أكبر عدد مشاهدات حصل على 12 مليون مشاهدة وأكثر من 800 ألف إعجاب، ويتحدث الفيديو عن تأهل فريق شونق إكس بونق لنهائيات مسابقة فورت نايت العالمية.

القناة ذات محتوى متعلق بألعاب الفيديو، حيث كانت البداية بلعبة فورت نايت، ونوع في طريقة تقديم للمحتوى من تحديات في اللعبة ونصائح للحصول على نقاط عالية، بالإضافة إلى الكثير من البطولات.

علاوة على فورت نايت، قام بلعب ألعاب كثيرة مثل قراند ثيف أوتو (gta)، أمونج أس، نداء الواجب، وماين كرافت وعدة ألعاب غيرها.

من الجدير ذكره، أنه قام بإضافة بعض فيديوهات التحديات ومقاطع الريآكشن على أشياء متنوعة منها:

شونق إكس بونق ريأكشن على أغرب مقاطع التيك توك.

تجربة أغرب وأسرع طبخات التيك توك.

تقييم اليويتوبرز على المشهورين على التيك توك.

فلوق احتفال فريق باور بمرور عشر سنوات على انطلاقة الفريق.

شونق بونق امونج اس

قدم شونج بونج محتوى أكثر مم رائع عن اللعبة مع أصدقائه من اليوتيوبرز، من أشهرها أمونق أس الحياة الواقعية، إضافة لمودات اللعبة مثل مود سبايدر مان، وغيرها من الفيديوهات الممتعة.

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حسابات شونق بونق

امتلك شنق بنق حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كان أولها حسابه على منصة تويتر.

شونق بونق تويتش

كانت بدياته على تويتش، ومستمر إلى الآن على حسابه المسمى (shongxbong)، ويمتلك قرابة المليون متابع، وتصل بثوثه المباشرة لمتوسط مشاهدة 130 ألف، وأحياناً 250 ألف مشاهدة.

شونق بونق سناب شات

اسم حسابه على سناب شات هو (shongxbong)، ويمتلك قرابة 1.28 مليون متابع.

شونج بونج إنستقرام

امتلك حساب باسم (shongxbong) وهو نفس اسم المستخدم، ولديه ما يزيد عن 1.1 مليون متابع، ويشارك فيه صوره الشخصية، وبعض مقاطع الفيديو.

شونق بونق تويتر

اسم الحساب (power shongxbong) وأنشأه سنة 2016 في شهر نوفمبر، واسم المستخدم (shongxbongyt)، ويمتلك ما يزيد عن 685 ألف متابع.