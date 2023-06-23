اللواء العرادة يشيد بدور أبناء حضرموت في الحفاظ على مؤسسات الدولة والدفاع عن الوطن

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، بدور أبناء محافظة حضرموت في الحفاظ على مؤسسات الدولة والشرعية الدستورية.



جاء ذلك خلال لقائه يوم الخميس، مع أعضاء وفد محافظة حضرموت المشارك في المشاورات الأخيرة بين المكونات الحضرمية في الرياض والتي عقدت برعاية السعودية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



بارك اللواء العرادة تشكيل مجلس حضرموت الوطني كمكون جامع يضم كافة الكيانات والأطر والتشكيلات الحضرمية بمختلف المكونات الرسمية والاجتماعية والسياسية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في كل ما من شأنه خدمة القضايا الوطنية.



وفي اللقاء أشاد اللواء العرادة، بدور أبناء محافظة حضرموت في الحفاظ على مؤسسات الدولة والشرعية الدستورية وتضحياتهم العظيمة في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته في مختلف مراحل النضال الوطني.



وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أهمية الإسناد البطولي الذي قامت وتقوم به محافظة حضرموت بمختلف الوسائل لرفد جبهات القتال في محافظة مأرب ومختلف المحافظات خلال المعركة الوطنية التي يخوضها أبناء شعبنا اليمني ضد مليشيات الحوثي الإرهابية والتصدي لمشروعها الدموي .



كما أشار إلى اصطفاف حضرموت مع كل أحرار اليمن خلف القيادة السياسية منذ الوهلة الأولى لانقلاب الحوثي على مخرجات الحوار الوطني الشامل واسقاط مؤسسات الدولة .



وفي قوت لاحقا الخميس، عاد وفد محافظة حضرموت اليوم الخميس، إلى المحافظة، على متن طائرة سعودية وصلت إلى مطار مدينة سيئون الدولي بواد ، حيث أقيم له استقبال حاشد من عشرات المواطنين.



وكان الوفد قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، إشهار كيان جديد تحت مسمى "مجلس حضرموت الوطني"، كحامل سياسي لتطلعات المحافظة، وذلك بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.

