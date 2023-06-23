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عدن - ياسمين التهامي - ليلى عبداللطيف تفجر قنبلة: ثلاث دول خليجية منها السعودية ستعيش أحداث ساخنة يشيب لها الرأس

تخرج ما بين الحين و الاخر العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف ، بتوقات تشيب لها الرأس تتفرد بها بدقتها ومصداقيتها.

و منذ فترة توقعت عبد اللطيف عن ضبط كمية من المخدرات في السعودية القادمة وللأسف من لبنان وهكذا حصل فمنذ فترة ضبط الأمن السعودية كمية من المخدرات المخبأة في الرمان.

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