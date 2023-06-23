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عدن - ياسمين التهامي - سعودي دخل مطعم لتناول كبسة باللحم...وعندما قدم العامل الوجبةحدثت الصدمة... شاهد

وثق مواطن، مقطع فيديو، لوجبة "كبسة لحم"، طلبها من أحد المطاعم، مشككا في شكل ومصدر اللحم.

وظهر في المقطع، طبق كبير من "كبسة اللحم"، وعلى ما يبدو كانت قطع اللحم قديمة، وبشكل مختلف غير المعتاد.

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ونصح المواطن، بعدم تناول الطعام خارج المنزل، مشيرا إلى أنه طلب وجبة "كبسة لحم" من مطعم على أحد الطرق ، ولكن تفاجأ بشكل غريب للحم وأنه لا يعلم عن مصدره .