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عدن - ياسمين التهامي - بشرى ساره .. مصر تعلن عن تأشيرة جديدة لدخول الأجانب صالحة لمدة 5 سنوات .. وتكشف عن مميزاتها "إحصل عليها الآن "

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�ستحدثت وزارة الداخلية المصرية، تأشيرة جديدة لدخول للأجانب، وهي متعددة السفرات، وصالحة لمدة 5 سنوات، كما تسمح لحامل التأشيرة الإقامة لمدة 90 يومًا في السفرة الواحدة، بقيمة 700 دولار أمريكي.

وأوضح محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية والعربية بغرفة شركات السياحة في مصر، إن التأشيرة الجديدة تتيح حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لأن هذا النوع من التأشيرات يساعد على خلق نوع من الارتباط مع الزائر لمصر كمقصد سياحي متنوع، سواء سياحة ثقافية أو شاطئية أو ترفيهية أو مؤتمرات أو علاجية.

قضاء فترة أطول في مصر

واستطرد، أن التأشيرة الجديدة تسمح للزائر بقضاء فترة أطول في مصر، وذلك لأن مصر تتمتع بموقع متميز، وعلى سبيل المثال الأقصر، التي تعد متحفًا مفتوحًا للآثار القديمة.

وأكد "فاروق"، أن مصر تطور المواقع الآثرية سواء القاهرة التاريخية، والقاهرة الفاطمية، والسياحية الدينية المسيحية والإسلامية، ومسار رحلة العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن كل هذا من أجل تقديم المنتج التاريخي الثقافي بالشكل المعاصر، والحديث.

وأوضح، أن تأشيرة دخول السعودية للمرة الواحدة تبلغ 440 دولارًا، مبينًا أن المبلغ مناسب مقابل الخدمة المقدمة، حيث سيحصل الزائر على تأشيرة مصر على جواز السفر، مما يمكنه من الزيارات المتعددة.

تكلفة التأشيرة المتعددة تبلغ 700 دولار

وبين، أن تكلفة التأشيرة المتعددة تبلغ 700 دولار، مؤكدًا أن هذا المبلغ مناسب للغاية مقارنة بالدول الأخرى، موضحًا أنه يمكن للسائح الحصول على التأشيرة "أون لاين" للزيارة مرة واحدة، ويحصل على التأشيرة خلال 5 دقائق.

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إلى أن التأشيرة الـ"أون لاين" ساعدت في وصول أعداد كبيرة من السائحين إلى مصر، وعلى رأسها السوق الهندي، والباكستاني، وشمال إفريقيا.

واستكمل: "تساعد التأشيرة المتعددة بشكل كبير في تعزيز المشاركة بالمؤتمرات التي تستضيفها مصر، وتعد فرصة جيدة للمستثمرين للوصول إلى مصر أكثر من مرة لمتابعة خططهم ومشاريعهم".