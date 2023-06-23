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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للكفيل .. السعودية تسمح لكل الوافدين بنقل الكفالة إلكترونيا بدون موافقة الكفيل

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد ، ومتابعة طلب النقل من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة شهد سوق العمل السعودي الكثير من التغيرات وخصوصا تغيرات خاصه بالوافدين والمقيمين بالمملكة لذلك قررت وزارة العمل والتنمية توفير عدد من الخدمات من خلال مكتب العمل السعودي التي يقدم خدمات تخص المقيمين والمواطنين أيضا لتحقيق رؤية 2030 ومن اهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل هي استعلام عن وافد من وزارة العمل ومن الخدمات أيضا خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة واليوم نعرض لكم خدمة الاستعلام عن نقل كفاله عامل وافد .

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

بقية التفاصيل في الاسفل

وزارة العمل والتنمية السعودية تقوم بتقديم هذه الخدمات وتمكين أصحاب العمل والشركات من الاستعلام عن نقل خدمات عامل وافد من الكفيل أو صاحب العمل إلى منشأة جديده والنقل هذا يتم بحسب بشروط وضوابط محدده .

نقل كفالة عامل وافد دون موافقة الكفيل

في بعض الحالات يسمح نقل كفاله عامل وافد بدون موافقة إذن الكفيل وهذه الحالات هي .

أن تكون إقامة العامل الوافد منتهية

لم يتم دفع أجور العمالة الوافدة لمدة ثلاثة أشهر

على أن تكون خطوات نقل الكفالة بدون إذن الكفيل كلآتي .

الدخول على موقع وزارة العمل في السعودية

النقل على الخدمات

اختيار المنشأة

النقر على خدمة نقل خدمة عامل وافد

إدخال رقم الإقامة في الخانة المخصصة لها

اضغط على بحث

الضغط على الموافقة على شروط والأحكام

الضغط على إرسال .

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

لابد أن يكون صاحب العمل في الخانة الحمراء بالبرنامج الخاص بالنطاقات، وذلك حتى يتمكن الموظف من نقل الكفالة.

في حالة عدم دفع الأجر الشهري لمدة تسعين يوماً، في هذه الحالة يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.

في حالة عدم تحديث الرخصة والإقامة الخاصة بالعامل لمدة ثلاثين يوم على الأكثر من وقت الانتهاء، في هذه الحالة يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.

استعلام عن طلب نقل كفاله

هناك عدد من الخطوات التي تتم من اجل الاستعلام عن طلب نقل الكفالة وهى كالتالي.

أولا تقوم بالدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول في حسابك.

اختيار من الصفحة الرئيسية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

تحديد الخدمة طلب نقل الكفالة.

تكتب رقم الطلب أو رقم الإقامة في الحقل المخصص له.

إدخال رمز التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط على زر الاستعلام.

استعلام عن نقل كفالة بمكتب العمل

طريقة الاستفادة من خدمة نقل كفاله عامل وافد من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتنفيذ جميع الخطوات الإلكترونية والاستعلام عن نقل كفاله موظف من خدمات مكتب العمل ودفع رسوم نقل الكفالة كما وضحنا اعلي المقالة .

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يمكن للعاملين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل من خلال الدخول على رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعرفة كل الخدمات التي تقدمها الوزارة وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات .

الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة

من خلال رابط استعلام نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة

تسجيل الدخول إلى مكتب العمل

اختيار المنشأة

اختيار خدمة نقل عامل وافد إلكترونياً .

رابط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

لنقل كفالة عامل وافد دون إذن من الكفيل عليك الدخول على رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكتابة الاسم وكلمة المرور المسجلين في السابق ثم كتابة رمز التحقق ثم الضغط على كلمة تسجيل وستظهر لكل منشأه مسجله باسمك تضغط عليها وسوف تظهر لك قائمه الخدمات وتقوم باختيار خدمة نقل كفاله عامل وافد وكتابة رقم الإقامة .