معهد أمريكي يقول إن الاتفاق حول صافر لن يضع حداً للتهديدات في البحر الأحمر ويحذر من تحول السفينة البديلة إلى أداة سياسية أخرى

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد تقرير صادر عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن الاتفاق حول سفينة النفط صافر العائمة في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن، لن يضع حدًا للتهديدات في البحر الأحمر، محذرًا من تحول السفينة الجديدة إلى أداة سياسية أخرى.

وقال التقرير، إنه في 12 يونيو / حزيران، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أنه حصل على التغطية التأمينية اللازمة لعملية معقدة لنقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من سفينة متحللة قبالة الساحل اليمني إلى سفينة جديدة صالحة للإبحار. سيساعد نقل النفط من صافر إلى Nautica (ناقلة نفط خام كبيرة) في تجنب حدوث تسرب كارثي في ​​البحر الأحمر بالقرب من نقطة الاختناق المهمة جداً لنقل الطاقة - وهي خطوة مهمة نحو تحييد خطر إقليمي طويل الأمد.

ومع ذلك، فإن عدم وجود خطة لسحب السفينة Nautica من المياه اليمنية ،وتفريغ حمولتها، يثير مخاوف من أن السفينة ببساطة ستحل محل صافر كورقة مساومة في الصراع.

مخاطر الكوارث وسياسة الإنقاذ

السفينة صافر هي سفينة قديمة ترسو قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر اليمني، وهي منطقة خاضعة حاليًا لسيطرة قوات الحوثي المدعومة من إيران. لقد بقيت خاملة في بيئة معادية مع صيانة غير كافية على مدى السنوات السبع الماضية بسبب الصراع في اليمن.

أي انسكاب كبير من صافر سيكون مدمرًا لملايين الأشخاص في المنطقة، ناهيك عن الحياة البحرية. وبالإضافة إلى التكاليف البيئية والإنسانية والاقتصادية الباهظة، يمكن لمثل هذه الحادثة أن تعطل بشكل كبير حركة المرور من مضيق باب المندب إلى قناة السويس، وهما ممران رئيسيان حيويان لتدفق النفط والغاز والسلع الأخرى. وهذا بدوره سيعقد الأسواق العالمية التي اهتزت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا.

لم تكن عملية الإنقاذ التي بدأتها الأمم المتحدة لتستمر دون موافقة جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الحوثيون، والحكومة المعترف بها دوليًا في عدن، والتحالف العسكري بقيادة السعودية الذي قاتل إلى جانبها. جاء الاتفاق بعد سنوات من الحرب والدبلوماسية المكثفة التي جلبت المهجورة "صافر" إلى قلب الصراع، مما دفع الأطراف إلى معالجة قضية تمثل "إلحاحاً واضحاً للغاية" - التوصيف المناسب الذي استخدمه دوغ وير من مرصد الصراع والبيئة، إحدى المنظمات التي طالما حذرت من المخاطر التي تشكلها صافر.

في الواقع، أثار العديد من خبراء البيئة والخبراء البحريين والمسؤولين الأمريكيين مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن حالة السفينة. ومع ذلك، بسبب الأعمال العدائية المسلحة في المنطقة، والعقبات السياسية، والحصار الاقتصادي للتحالف، والتباطؤ المتعمد، لم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتفتيشها في المناسبات الماضية.

في أغسطس 2019، على سبيل المثال، كانت الأمم المتحدة على وشك نشر فريق من الخبراء لتقييم حالة السفينة، لكن المهمة ألغيت بعد أن سحبت سلطات الحوثيين موافقتها. في يونيو 2020، منع الحوثيون مرة أخرى مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى السفينة، حتى بعد ورود تقارير عن وصول مياه البحر إلى حجرة محرك السفينة وتلف خطوط الأنابيب.

وفقًا لإيان رالبي - الرئيس التنفيذي لشركة I.R. كونسيليوم، من كبار المدافعين عن نقل النفط إلى ناقلة صالحة للإبحار - تأخر الحل جزئيًا بسبب "نقص الاهتمام والفهم" فيما يتعلق بالقضايا البحرية. وبالمثل، قوبل دعاة حماية البيئة باللامبالاة عند الإشارة إلى العواقب المحتملة للتقاعس عن العمل، حيث أشار مسعد عقلان من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أنه "في النزاعات، تصبح البيئة قضية ثانوية ولا تؤخذ على محمل الجد".

خطة الإنقاذ

بدأت عملية الإنقاذ التي طال انتظارها وسط محادثات بوساطة عمانية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين خلال الأسابيع القليلة الماضية. لم تكن الخطة ممكنة لولا قيام الأمم المتحدة بجمع الأموال المطلوبة للمرحلة الأولى، والتي تبلغ ميزانيتها المعلنة 129 مليون دولار. في العام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وهولندا حملة توعية بشأن صافر، حيث أشار المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ في سبتمبر إلى تعهد أمريكي مبدئي بمبلغ 10 ملايين دولار لعمليات الإنقاذ. إجمالاً، تعهدت واشنطن وحكومات ومنظمات وأفراد آخرون بتقديم أكثر من 100 مليون دولار.

في أبريل 2023، توصلت شركة Boskalis الهولندية وفرعها SMIT Salvage إلى اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسحب النفط الخام من صافر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رست سفينة الشركة متعددة الأغراض Ndeavor إلى جانب صافر وبدأت في إجراء عمليات التفتيش. بمجرد اكتمال هذه المهمة، سيقوم فريق SMIT بنقل النفط إلى سفينة أخرى وإعداد صافر ليتم سحبها بعيدًا للتخريد، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تطلب شراء السفينة البديلة، نوتيكيا، مزيدًا من جمع الأموال من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن في العام الماضي وسط حرب أوكرانيا. وفقًا لبيانات من MarineTraffic، لا تزال الناقلة راسية قبالة جيبوتي في انتظار الأوامر. بمجرد نقل النفط، تلاحظ الأمم المتحدة أنه سيتم تركيب عوامة مرساة للساق (CALM) وسيتم ربطها بالسفينة الجديدة. ومع ذلك، لا تزال الخطوات التالية بعد ذلك غير واضحة.

ستبقى الهيدروكربونات هدفاً

ربما كانت نقطة الخلاف الرئيسية حول صافر في السنوات الماضية هي بيع شحنة خام مأرب الخفيف. ومع ذلك، فإن جودة هذه الشحنة غير مؤكدة - فقد انخفض النفط على الأرجح من حيث الجودة والقيمة منذ أن تم ضخه لأول مرة في الخزان ويرجع ذلك جزئيًا إلى التدهور الناتج عن الحرارة والتأثير الميكروبي.

عندما كانت السفينة صافر تعمل، قام خط أنابيب بضخ الخام إلى السفينة من الحقول في محافظة مأرب الغنية بالنفط. ومع ذلك، خلال الحرب، تم استخدام الناقلة صافر والبنية التحتية للطاقة الأخرى بشكل دوري لتصفية الحسابات. في أكتوبر 2022، على سبيل المثال، استهدفت طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين محطات تحميل النفط، مما أدى إلى تعليق صادرات الخام - وهو مصدر حيوي لإيرادات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. قد تتكرر مثل هذه الإجراءات في المستقبل، حيث يقال إن الحوثيين يريدون حصة من مبيعات النفط الوطنية.

وفقًا لبيانات الشحن من Kpler، خلال الأشهر التسعة التي سبقت هجمات أكتوبر، صدرت محطتا الشحر وبير علي اليمنيان في المتوسط ​​حوالي 38 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، معظمها إلى الصين. وكانت آخر شحنة من النفط الخام للبلاد في سبتمبر، ولم يظهر قطاع الطاقة لديها أي بوادر على الاستعداد لاستئناف استثمارات كبيرة بعد سنوات من الصراع. تشير البيانات الواردة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن متوسط ​​إنتاج اليمن من النفط والسوائل الأخرى انخفض من حوالي 125000 برميل يوميًا في عام 2014 إلى 18000 في عام 2016 (على الرغم من أنه ارتفع تدريجياً من هذا المستوى المنخفض في السنوات اللاحقة). ولا تزال منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف على طول خليج عدن مغلقة.

خاتمة

بدون تسوية سياسية للنزاع، ستظل البنية التحتية للطاقة في اليمن هدفًا رئيسيًا للمتقاتلين، ولن يضع الاتفاق حول صافر حداً للتهديدات في البحر الأحمر. لقد فعلت الولايات المتحدة الكثير لتشجيع الدعم لعملية الإنقاذ ولهدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن؛ الآن تحتاج إلى ضمان عدم تحويل السفينة الجديدة Nautica إلى أداة سياسية أخرى.

