تعز.. وفاة وإصابة 30 شخصًا بينهم نساء وأطفال بحادث مروري في الشمايتين

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب 30 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال، يوم الجمعة، إثر حادث مروري أدى إلى نقلاب المركبة التي كانت تقلّهم، جنوبي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل، أن باصًا نوع هايس كان يقل على متنه نحو ثلاثة شخصا غالبيتهم نساء وأطفال من فئة المهمشين، انقلب ما أدى إلى وفاة امرأة وطفلين، وأصيب 26 آخرين، في مديرية الشمايتين.

وحسب ناشطون فإن الأسر التي كانت على متن الباص كانوا باتجاه مشاركتهم حفل زفاف أحد اقاربهم في مخيم الصافية بمديرية الشمايتين، قبل أن ينقلب الباص مخلفا مأساة انسانية كبيرة.

وأوضح الناشطون، أن معظم المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الثورة بمدينة تعز، معظمهم في حالة خطرة، حيث تم نقلهم إلى العمليات والعناية المركزة.

وعمد سكان محافظة تعز إلى سلوك طرق فرعية وعرة، بعد قطع الطرق الرئيسة من قبل مليشيا الحوثي منذ ثمان سنوات، ما أدى إلى وقوع حوادث مرورية أودت بحياة المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.