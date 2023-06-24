الغارديان: السعودية لاتزال مترددة تجاه احتضان الانتقالي، وتعمل بنشاط للحد من نفوذ الإنفصاليين في حضرموت (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن المملكة العربية السعودية لاتزال مترددة من احتضان المجلس الانتقالي الجنوبي الإنفصالي، وذلك جزئياً لأنه يعني ضمناً أن الرياض استثمرت ثماني سنوات من الحرب في اليمن فقط لتفقد السيطرة على الشمال للحوثيين، وتترك الجنوب لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وأضافت في تقرير لها بالقول إن السعوديين الذين لازالوا على خلاف متزايد مع الإمارات في اليمن، يعملون بنشاط للحد من نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي في منطقة حضرموت الغنية بالنفط في الجنوب الشرقي.

وبحسب الصحيفة، يراهن الغرب حتى الآن على دولة متكاملة يتقاسم فيها الحوثيون السلطة مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشارت الغارديان إلى أنه كان من المتوقع أن يكون السلام في اليمن من أولى ثمار التقارب السعودي الإيراني في أبريل / نيسان، لكن على الرغم من المحادثات المباشرة غير المسبوقة بين الرياض والحوثيين واستمرار وقف إطلاق النار الفعلي، لم يكن هناك أي تقدم.

وتحدثت الغارديان إلى عيدروس الزبيدي، الزعيم الذي يُنظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من حل الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ تسع سنوات، حيث قال إن على الغرب أن يقبل بواقع جديد حيث يسيطر فيه الحوثيون على شمال اليمن ويدير الجنوب المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، إنه يجب إعادة تشكيل المحادثات المخطط لها حول مستقبل البلاد لمواجهة هذا الواقع الجديد، بما في ذلك من خلال وضع قضية دولة جنوبية منفصلة في مقدمة المناقشات.

وبحسب الغارديان، تخضع المحادثات إلى حد كبير لسيطرة المملكة العربية السعودية التي تريد إيجاد طريقة لتخليص نفسها من حرب يُقدر أنها تسببت في مقتل أكثر من 250 ألف شخص.

وحاول الزبيدي أيضًا طمأنة الغرب بأن الممرات البحرية والموانئ وحقول النفط في جنوب اليمن الاستراتيجي ستكون آمنة في ظل دولة يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، قائلاً: "سنطبق جميع قواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي". وحذر من أن البديل هو سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مضيق باب المندب، وهو ممر مائي مهم للتجارة الدولية.

يود المجلس الانتقالي الجنوبي العودة إلى الفترة بين 1967 و 1990 عندما انقسم اليمن إلى قسمين مع دولة اشتراكية منفصلة في الجنوب.

تمثل زيارة الزبيدي إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك حديثه في مركز أبحاث تشاتام هاوس ولقاءه مع وزير الشرق الأوسط طارق أحمد، أكثر جهوده تضافرًا حتى الآن لإقناع الغرب بأنه ودولة جنوب يمنية منفصلة يمكنهما فتح سلام بعيد المنال.

ولم تُشرك الرياض الحكومة اليمنية المدعومة من الأمم المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي في محادثاتها مع الحوثيين، على الرغم من تشكيل فريق تفاوض حكومي. وقال الزبيدي إن عملية السلام توقفت وعلى أي حال كانت تستند إلى افتراضات قديمة حول القدرة على تغيير دولة موحدة.

تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو لتوطيد نفوذه عندما أنهى حوارًا سياسيًا مطولًا حول رؤية للجنوب توج بانضمام عضوين من مجلس القيادة الرئاسي المؤلف من ثمانية أعضاء، وهو الهيئة التنفيذية للحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة، إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. ويشغل المجلس الانتقالي الجنوبي الآن ثلاثة من المقاعد الثمانية. ونفى الزبيدي أن الخطوة كانت انتزاعا للسلطة.

الزبيدي مستاء للغاية لأن الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة: "لا تعكس بشكل كاف قوة المجلس الانتقالي الجنوبي، ويقول إنها ليست هيئة عاملة. وقال "حان الوقت للتغيير في الحكومة لأنها عاجزة وغير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية المطلوبة".