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عدن - ياسمين التهامي - السعودية..هل ارتداء الشماغ للرجل والحجاب للمرأة إجباري في الهوية الوطنية ؟"الأحوال المدنية"يجيب

اوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الحجاب للمرأة في الهوية الوطنية إجباري. وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" أن التزام الرجل بالزي السعودي أي ارتداء الثوب والشماغ شرط أساسي في الهوية الوطنية كما أن المرأة ترتدي الحجاب. بقية التفاصيل في الاسفل وأشار إلى أن الإصدار الجديد يكون الاسم فيه باللغة العربية واللغة الانجليزية. مضيفا أن تغيير الصورة يتم من خلال مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

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