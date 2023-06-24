شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، بأخر تحديث له 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في ميد بنك بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع ميد بنك 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنوك على العملات بقية التفاصيل في الاسفل سعر الريال السعودي في بنك سايب عرضت فروع بنك SAIB سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي من جانب آخر وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بإيجي بنك إلى مستويات 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي كما عرضت فروع البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية مستويات 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في بنك البركة ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك البركة إلى مستويات 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي كما يتيح بنك الاستثمار العربي سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي ووصل سعر الريال السعودي داخل بنك QNB أمام نظيره بالسوق المحلية إلى 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر،مستويات 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك القاهرة ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الريال السعودي اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.