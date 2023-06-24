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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً.. هيئة “المواصفات والمقاييس” السعودية تسمح باستيراد السيارات “دون راديو”

بشكل رسمي فقد أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية أنها سوف تسمح باستيراد السيارات دون راديو، حيث إنه كان من المحظور دخول أي سيارات إلى المملكة العربية السعودية دون وجود أجهزة الراديو بها، وذلك ما لم ينل على إعجاب الكثير من وكلاء السيارات مما أدى إلى قيام هيئة المواصفات والمقاييس داخل المملكة بالموافقة على استيراد كافة السيارات الخالية من أجهزة الراديو، ومن ثم تتم إضافة هذه الأجهزة داخل سيارات المملكة العربية السعودية في المستودعات الخاصة بها، وكانت الموافقة بعد إرسال خطاب من قبل اتحاد الغرف لهيئة المملكة العربية السعودية للمقاييس والمواصفات.

خطاب اتحاد الغرف في المملكة العربية السعودية

قام مسؤولو اتحاد الغرف بإرسال خطاب لهيئة المواصفات والمقاييس، بعد رغبة العديد من وكلاء السيارات في الحصول على سيارات خالية من أجهزة الراديو، وجاء الخطاب كالتالي:

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اشتراطات وضوابط استيراد السيارات دون راديو

ومن جانبها فقد قامت هيئة المملكة العربية السعودية للمواصفات القياسية والجودة بالسماح لجميع وكلاء السيارات داخل المملكة باستيراد السيارات دون وضع الأجهزة الخاصة بالراديو بداخلها، وذلك على أن يتم وضعها داخل السيارة عن طريق المستودعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم موافقة الهيئة على الطلب الخاص بوكلاء وعملاء موديلات السيارات لسنة 2024، وذلك تبعاً الاشتراطات والضوابط السابقة.