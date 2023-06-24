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عدن - ياسمين التهامي - أمر ملكي بمنح امتيازات ومعاملة خاصة غير مسبوقة تاريخيًا لأبناء هذه الجنسية في السعودية

تعتبر الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية من أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحسين الإقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب، وهو ما تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي خلال الاعوام السابقة، والإقامة الدائمة توفر لحاملها الكثير من الامتيازات وهو ما جعل الكثير من الوافدين يسعون للحصول عليها والاستمتاع بالإمتيازات الكثيرة التي يحصل اليها حاملها، والتي من أهمها التخلص من رسوم التجديد السنوية، وهي مناسبة جداً للوافدين الراغبين في العيش والاستقرار في السعودية لفترة طويلة، وفي هذا المقال، سوف نتعرف على رسوم الإقامة الدائمة في السعودية وشروط الحصول عليها وطريقة الحصول عليها.

يمكن لأي شخص يحمل إقامة مستمرة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 سنوات الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة. كما يمكن للأجانب الذين يستثمرون في المملكة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي أيضاً الحصول على الإقامة الدائمة.

بقية التفاصيل في الاسفل

كم رسوم الإقامة الدائمة السعودية؟

لم يتم الإعلان عن رسوم الإقامة الدائمة الجديدة بعد، لكن من المؤكد أنها ستكون معقولة وتتناسب مع الأسعار المتوسطة في المنطقة، وسيتم الكشف عن الرسوم بمجرد صدور تفاصيل أكثر دقة عن الإقامة الدائمة الجديدة.

في الوقت الحالي، يمكن للأجانب الحصول على إقامة دائمة لمدة عام واحد بمبلغ يصل إلى 100,000 ريال سعودي، وفقًا لسياسة الإقامة الدائمة الحالية في المملكة. كما يتم تطبيق رسوم سنوية على الإقامة الدائمة بمبلغ 800 ريال سعودي للفرد.



شروط الإقامة الدائمة في السعودية؟

الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية يتطلب الامتثال لعدد من الشروط والإجراءات الرسمية وهي كالتالي:

– وجود تأشيرة دخول صالحة.

– الحصول على شهادة صحية من دولة المقيم تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

– أن يكون المتقدم قد قضى في المملكة العربية السعودية أكثر من 10 سنوات، وأن يكون قد قضى 5 سنوات على الأقل من آخر 10 سنوات مع وجود إقامة صالحة.



– يجب أن يكون لدى المتقدم للإقامة الدائمة دخل سنوي لا يقل عن 800,000 ريال سعودي، ويجب أن يكون قادرًا على تقديم ضمان مالي لدى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

– يجب على المتقدم الحصول على شهادة إثبات اللياقة الصحية وشهادة السمعة الحسنة.



– الحصول على شهادة تثبت خلو المتقدم من السوابق الجنائية.

– وجود وظيفة أو فرصة عمل في المملكة.

– إثبات القدرة على دعم النفسية والمادية للمتقدم وأسرته.

– تمتع المتقدم بسمعة طيبة وسجل حافل في دولته.

– عدم تورط المتقدم في أي قضية تتعلق بأمن المملكة العربية السعودية.

– الالتزام بالتعليمات والقوانين السعودية والاحترام الكامل للثقافة والتقاليد السعودية.

– الحصول على تأمين صحي للمتقدم وعائلته.

– سداد رسوم الإقامة الدائمة السعودية وتكون معقولة وتتناسب مع الأسعار المتوسطة في المنطقة.

ما هي الأوراق والمستندات للإقامة الدائمة للمقيمين داخل المملكة ؟



تختلف الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية حسب نوع الحالة الشخصية والوثائق المتاحة للشخص. ومع ذلك، فإن الوثائق الأساسية التي عادة ما تطلب هي:

• جواز سفر ساري المفعول.

• صورة فوتوغرافية حديثة.

• نموذج طلب استخراج الإقامة الدائمة.

• شهادة الزواج (إذا كان المتقدم متزوجًا).

• شهادة الميلاد (إذا كان المتقدم أقل من 18 عامًا).

• شهادة التخرج أو الشهادات المهنية (إذا كانت متوفرة).

• شهادة السجل الجنائي (من السعودية والبلد الأصلي للشخص).

• شهادة صحية (يتم إصدارها من المستشفيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية).

• إفادة عن العمل أو عقد العمل (في حالة تقدم المتقدم بطلب الإقامة من قبل صاحب العمل).

• يجب على المتقدمين الاتصال بالسفارة السعودية أو مكتب الهجرة في المملكة العربية السعودية للحصول على مزيد من المعلومات حول الوثائق المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة.

ما هي الأوراق والمستندات للإقامة الدائمة للمتقدمين من خارج المملكة ؟

يحتاج المتقدمون من خارج المملكة إلى تقديم العديد من الأوراق والمستندات للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية، وتشمل هذه الأوراق والمستندات:

1- جواز سفر ساري المفعول وصالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

2- تقرير طبي يثبت عدم وجود أمراض معدية.

3- صورة شخصية حديثة.

4- الشهادات العلمية والمؤهلات الأكاديمية اللازمة للوظيفة المتقدم لها.

5- تصريح من السلطات المختصة في بلد المتقدم بشأن خلوه من أي سوابق جنائية.

6- تأشيرة دخول صالحة للمملكة العربية السعودية.

7- دفع الرسوم المقررة.

8- عقد عمل صادر عن صاحب العمل في المملكة العربية السعودية.

9- شهادة الخبرة إن وجدت.

10- صك العقار الذي سيقيم فيه المتقدم إذا كان يملك عقارًا في المملكة العربية السعودية.

11- التزام المتقدم بعدم العمل في أي نشاط غير مسموح به قانونًا في المملكة العربية السعودية.



يجب على المتقدمين من خارج المملكة العربية السعودية التأكد من تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح وكامل لتسريع عملية الحصول على الإقامة الدائمة.

ما هي خطوات الحصول على الإقامة الدائمة

• يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية اتباع الخطوات التالية:

• التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

• تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات الهوية والحالة الصحية والمهارات والخبرات.

• إجراء فحص طبي في المركز المعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأكد من حالة الصحة.

• إجراء فحص للأمن للتحقق من خلو المتقدم من أي سوابق جنائية.

• دفع الرسوم المقررة والتي تختلف حسب الفئة والمدة المطلوبة للإقامة الدائمة.

• الانتظار للحصول على الموافقة على الإقامة الدائمة من الجهات المختصة.

الأسئلة الشائعة حول الإقامة الدائمة في السعودية

• ماهو برنامج الإقامة الدائمة في السعودية؟

يتيح برنامج الإقامة السعودية المميزة للمستثمرين ورجال الأعمال وجميع الراغبين في الحصول على الإقامة القانونية في السعودية الفرصة لتحقيق ذلك، وذلك من خلال أحد خيارين إما الحصول على إقامة محددة المدة تُجدد سنويًا أو الحصول على إقامة دائمة (غير محددة المدة)، كما يمكنهم إضافة أفراد عائلاتهم المباشرين واستقدام الأقارب بتأشيرات زيارة وغيرها العديد من المزايا المتاحة حصريًا لحاملي الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية.

• هل تؤدي الإقامة الدائمة في السعودية للحصول على الجنسية السعودية؟



لا تخوِّل الإقامة المميزة في السعودية لحاملها حق الحصول على الجنسية السعودية، ولكنها في المقابل تسمح لحامليها بالعيش والعمل والاستثمار في السعودية بصورة قانونية بموجب بطاقة إقامة محددة المدة قابلة للتجديد سنويًا أو بطاقة إقامة دائمة.

• هل يسمح للنساء بالتقديم على الإقامة الدائمة في السعودية؟

نعم يُسمح للنساء بالتقديم للحصول على الإقامة السعودية المميزة بشرط استيفاء الشروط المطلوبة، حيث لا توجد قيود على جنس المتقدمين.

• ماهو الفرق بين تأشيرة المستثمر والإقامة الدائمة في السعودية؟

هناك بعض الاختلافات الجوهرية بين تأشيرة المستثمر السعودية وبطاقة الإقامة المميزة في السعودية، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

يمكن لأي فرد التقديم للحصول على الإقامة المميزة بينما يشترط لتأشيرة المستثمر أن يملك المتقدم منشأة استثمارية.

حامل الإقامة المميزة لا يكون مرتبطًا بكفيل في المملكة، بينما يكون حامل تأشيرة المستثمر السعودية مكفولًا من قبل المنشأة الاستثمارية.

تكون مهنة حامل تأشيرة المستثمر المسجلة في بطاقة الإقامة هي (مستثمر)، ولا يحق له العمل في الوظائف الخاصة، بينما يمكن لحامل الإقامة المميزة العمل في القطاع الخاص والتنقل بين تلك الوظائف بحرية.

يستطيع حامل الإقامة المميزة تملّك العقارات باسمه، بينما لا يُسمح بذلك لحامل تأشيرة المستثمر في السعودية، وإنما يمكنه فقط امتلاك العقارات من خلال المنشأة الاستثمارية ولأغراض محددة.

• ماهو الفرق بين الإقامة العادية والإقامة الدائمة في السعودية؟

هناك العديد من الاختلافات بين الإقامة العادية (رخصة الإقامة) في السعودية وبين الإقامة المميزة، لعل أبرز تلك الاختلافات ما يلي:

رخصة الإقامة تكون دائمًا مرتبطة بصاحب عمل (كفيل)، بينما لا تتطلب الإقامة المميزة ذلك.

تسمح الإقامة المميزة في السعودية بحرية الدخول والخروج من البلاد، بينما يحتاج حاملو الإقامة العادية على الأغلب إلى موافقة صاحب العمل للحصول على تأشيرة سفر.

رخصة الإقامة تكون صالحة لسنة أو سنتين فقط ويتم تجديدها، بينما الإقامة المميزة يمكن أن تكون سنوية أو دائمة.

يحق لحامل الإقامة المميزة في السعودية تملك العقارات في السعودية والانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة، بينما لا يمكن لحاملي رخصة الإقامة تملك العقارات إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، كما لا يمكنهم الانتفاع بالعقارات في مكة أو المدينة.

يحق لحامل الإقامة المميزة امتلاك وسائل النقل المختلفة، بينما لا يستطيع المقيمون العاديون سوى امتلاك سيارتين على الأكثر.

يُسمح لحامل الإقامة المميزة بالتنقل في وظائف القطاع الخاص بحرية تامة، بينما يحتاج المقيم العادي إلى موافقة صاحب العمل في أغلب الحالات