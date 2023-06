بالفيديو .. العسكر يقلبون موسكو

يزيد بن سلمان - شبوة - وثق مقطع فيديو، مجموعة فاغنر تقتحم مقر وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف شمال العاصمة موسكو.

وظهر في الفيديو، الدبابات تقف وسط الطرق الرئيسية في مدينة روستوف، إضافة إلى انتشار عسكري أمام مقر وزارة الدفاع الروسية.

كما أظهرت مجموعة فيديوهات أن قوات فاغنر العسكرية استولت على عدة مؤسسات حيوية منها مباني المكتب الرئيسي لوزارة الشؤون الداخلية في مدينة روستوف، إضافة إلى إدارة FSB ، وإدارة روستوف ، وأحد أقسام الشرطة وغيرها.

وعلقت قنوات وصحف محلية روسية على ما يحدث بقولها إنه لا أحد في المدينة يفهم ما يحدث.

وكشفت عدة فيديوهات حصار الدبابات والجنود التابعين لقوات فاغنر لعدة أماكن حيوية تمت السيطرة عليها.

الجدير بالذكر أن قائد مجموعة "فاغنر" دعا أمس الجمعة، إلى تمرّد مسلّح ضد الجيش الروسي بعدما اتّهمه بقصف معسكرات لقواته في الخطوط الخلفية بأوكرانيا، ممّا أسفر عن مقتل عدد "هائل" من عناصره.

BREAKING:



The Wagner Group is storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in the city of Rostov.



The military coup continues pic.twitter.com/91yqLti4AG