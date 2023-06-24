شكرا لبحثكم عن خبر وفد سعودي يرافق العليمي في زيارته الاولى الى حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت السلطة المحلية في محافظة حضرموت ، اليوم السبت، عما ستتضمنه زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بمعية الوفد السعودي إلى محافظة حضرموت خلال الأيام القادمة.
وقال المركز الإعلامي للسلطة المحلية بحضرموت إن "فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، يرافقه وفد سعودي رفيع سيزورن محافظة حضرموت قريبًا".
وأشار المركز إلى أن السلطة المحلية تؤكد أن "الزيارة مُرحّب بها وتحمل بشارات مشاريع خير لحضرموت، ولأهلها الذين ظلوا ينتظرون مشاريعًا خدمية كبيرة تخفف عنهم آلام معاناتهم الطويلة".
وأوضح المركز أن "بعض الجهات بدأت في سياق سعيها المعهود لزرع الفوضى ومنع مشاريع الخير بتعميم منشورات تدعو إلى زعزعة الأمن، وعليه فإن السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة تحذر من اي افعال تخل بالأمن أو تقف في طريق استقدام مشاريع تخدم المواطنين".
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