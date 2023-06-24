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عدن - ياسمين التهامي - لو بتحب البيك آب.. مواصفات وأسعار بيجو لاندتريك موديل 2023 بالسعودية..(صور)

خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار ومواصفات بيجو لاندتريك موديل ٢٠٢٣ ، والتى تنتمى الى فئة السيارات البيك اب داخل السوق السعودى .

تستمد السيارة بيجو لاند تريك موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك 2.4 لتر ، و بقوة 210 حصان ، و عزم الدوران 320 نيوتن/ متر ، و نظام دفع خلفي أو نظام دفع رباعي، و تتوفر بخيارين من ناقل الحركة إما ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات .

بقية التفاصيل في الاسفل

السيارة بيجو لاند تريك موديل 2023

وتظهر السيارة بمصابيح ضبابية، مزوّدة بتقنية الانعطاف، و مصابيح خلفية، و واقي الصدمات الأمامي مطلي بلون الهيكل، و واقي الصدمات الخلفي، مصنوع من المعدن والفولاذ اللامع المقاوم للصدأ، و مرايا رؤية خلفية قابلة للتعديل الكهربائي ، و إضاءة سرير التخزين، و مشبك للحبال داخلي، و شبكة أمامية سوداء، و عجلات قياس 16 او 17 إنش (حسب الفئة) .

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة بيجو لاند تريك موديل 2023 ، بعجلة قيادة متعددة الوظائف ، و صندوق وسطي مع خاصية تبريد وإضاءة، و لوحة عدادات ذاتية الإضاءة أحادية اللون قياس 3.5 بوصات، و مكيّف أمامي يدوي، و إمكانية ضبط مقعد السائق يدوياً بـ6 اتجاهات ، و مقبس 12 فولت مقاوم للماء مخصص لسرير التخزين ، و نظام صوتي مكون من راديو ، و MP3 ، و بلوتوث، و 3 منافذ USB .

السيارة بيجو لاند تريك موديل 2023

وتضم السيارة العديد من وسائل الامان من بينها ، 2 وسادة هوائية بنظام SRS (أمامية، للسائق والراكب)، و 4 وسائد هوائية بنظام SRS (أمامية وجانبية، للسائق والراكب)، و برنامج الثبات الإلكتروني ، و نظام الثبات الإلكتروني ، و الفرامل المانعة للانغلاق، و نظام تنبيه السائق ، و حزام الأمان ثلاثي النقط مع آلية شد مسبقة، و نظام ISOFIX المثبت في المقاعد الخلفية الجانبية ، و قفل يدوي لسلامة الأطفال .

أسعار وفئات بيجو لاند تريك 2023 في السعودية

- فئة Petrol 2.4L M/T 4X22023 بسعر 89,700 ريال سعودي

- فئةDiesel 1.9L M/T 4X2 2023 بسعر 97,750 ريال سعودي

- فئةPetrol 2.4L M/T 4X4 2023 بسعر 101,200 ريال سعودي

- فئة Diesel 1.9L M/T 4X4 2023 بسعر 105,800 ريال سعودي

- فئةPetrol 2.4L A/T 4X2 2023 بسعر 109,250 ريال سعودي

- فئةPetrol 2.4L A/T 4X4 2023 بسعر 129,950 ريال سعودي