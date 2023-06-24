شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية وضعت كاميرا مراقبة في المطبخ فأكتشفت مفاجأة صادمة تفعلها الخدامة كل يوم في العصير!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية وضعت كاميرا مراقبة في المطبخ فأكتشفت مفاجأة صادمة تفعلها الخدامة كل يوم في العصير!!

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشهد من مسلسل “حياة_ثانية” المسلسل يحاكي الواقع الذي يمر فيه اكثر الناس، عندما نحسن للناس الغلط الي ماتستاهل، يردون الحسنة بالسيئة، ويستغلون الضروف والمواقف استغل سلطان الخدامة ليمشي خططه الخبيثه على ام مروى لكن استخدمو كاميرات في المطبخ واكتشفو امره وعاقبوه بطريقه لاتخطر على بال ابليس. وظهرت مروى مصدومه من الي شافته من سلطان بعد ان كانت توثق فيه بشكل لايصدق سلمت له كل شيء وحاولت تتماسك وتجمع قواها لتحسس سلطان انها ماتعرف شيء

لكن سرعان ماتصرفت الام ووجهت مروى لتسافر الى امريكا وتئخذ كل الفلوس الي عندها وكذا تحطمت خطط سلطان واعماله الدنيئة يحاول قتل امها عشان يستولي على البنت والمال. بقية التفاصيل في الاسفل المسلسل من تأليف : علاء حمزة واخراج : محمد القفاص ابطال ونجوم هذا المسلسل هدى حسين تركي اليوسف هبة الدري نور الغندور.

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