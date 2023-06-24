شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اخت العروسة السعودية جننت الحضور.. وصلت رقص أخت العروسة المراهقة تثير غرائز الحاضرين وتتحدى اشهر الرقصات بوصلة رقص بلدى .. اجدع من سما المصري و لورديانا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت اخت العروسه السعودية في مقطع فيديو جديد جدا وقوي للغايه والذي انتشر بصوره قويه جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات السوشيال ميديا مؤخرا بعد ان قامت اخت العروسه السعودية بواسطه رقص في غايه الروعه والجمال منها في فرح اختها والتي تحدد فيها الراقصه جوهره والتي اثارت الجدل بدرجة كبيره جدا بسبب من قامت به اخت العروسه.

وانتشر الفيديو بصوره كبيره جدا في السعودية بعد تداوله من قبل المتابعين بسبب ما قامت به اخت العروسه السعودية وهي تقوم بوصله رقص وترتدي فستان من اللون الاسود بجانب الراقصه والتي تحدث الراقصه بطريقه كبيره جدا وبدات تظهر نفسها وتظهر علاقتها ورشقتها وانوثتها بطريقه في غايه الروعه والجمال مما ادى الى اندهاش اختها بسبب رقصتها التي قامت بها على احد الاغاني للفنان الكبير حسن شاكوش.

تعرض الفيديو الى انتقادات لازعه وحاده بسبب ما فعلته اخت العروسه مع الراقصه والتي جعلت من نفسها حديث السوشيال ميديا بما قامت به والملابس المكشوفه التي كانت ترتديها في فرح اختها الا انها كانت تريد ان تعمل لاختها مفاجاه في حفل زفافها ولم يكن المتوقع من هذا الفيديو هذا الانتشار الكبير بسبب ما فعلته اخت العروسه.