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عدن - ياسمين التهامي - بموافقة فورية.. نصف مليون ريال سعودي بالتقسيط الميسر للمواطن والمقيم وبدون كفيل

الآن بموافقة فورية لجميع المواطنين والمقيمين من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة يمكن الحصول على تمويل التورق بترخيص من اللجنة الشرعية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية كما يمكن الحصول على مزايا عديدة ومنها الحصول على التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر الشهري لمدة زمنية طويلة حتى 60 شهر فقط لا غير كما يمنح التمويل بميزة هامش ربح منافس مما أدى ذلك إلى جذب عدد كبير من مستفيدي هذا البرنامج التمويلي ولكن للموافقة على طلب تمويل التورق يشترط على جميع العملاء توفير جميع الالتزامات الواجبة والمعلن عنها من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي السعودية.

ما هي شروط والأحكام المطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر

بقية التفاصيل في الاسفل

أتاحت شركة اليسر للتمويل فرصة الحصول على تمويل التورق الشخصي حتى مبلغ 500 ألف ريال سعودي كما يمكن الحصول على التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة العربية السعودية ولكن للحصول على هذا المنتج التمويلي لابد من توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للتمويل الشخصي كما يلي بكل التفاصيل المتعلقة:

• ينبغي ان يكون المتقدمين يمتلكوا دخل أو راتب شهري ثابت لا يقل عن 4500 ريال سعودي.

• كذلك يمنح تمويل التورق بعد توفير فترة خدمة داخل العمل تبدأ من 3 شهور للعامل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية.

• يشترط ان يكون المتقدم السعودي أو المقيم في المملكة عمره لا يقل عن 22 عام.

• الحد الاقصى للتقديم على برنامج تمويل التورق يصل إلى 60 عام فقط لا غير لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

• كذلك العسكري السعودي له الحق في الحصول على تمويل التورق حتى عمر التقاعد بالقطاع.

برنامج تمويل التورق من أهم البرامج المقدمة من قبل شركة اليسر للتمويل حيث يتميز التمويل بانه مرخص من اللجنة الشرعية الإسلامية كذلك يمنح التمويل بدون كفيل حتى مبلغ نصف مليون ريال سعودي كذلك يعطى التمويل بفترة سداد مرنة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 60 شهر وغيرها من المزايا التمويلية المتوفرة هذا العام للأفراد كالتالي بالتفاصيل الجديدة:

• تمويل التورق لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل غارم لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية.

• كذلك يمنح التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر الشهري لمدة زمنية قد تصل إلى خمسة سنوات.

• يمتاز تمويل التورق بانه يصل إلى نصف مليون ريال سعودي كحد أقصى للتمويل لدى شركة اليسر.

• تمويل التورق الوقت الراهن مطابقاً مع أحكام اللجنة الشرعية الإسلامية في أراضي السعودية.

• تمويل بهامش ربح تنافسي بموافقة فورية من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

كافة المستندات اللازمة للحصول على برنامج التمويل لدى شركة اليسر

• يشترط ان يكون المتقدمين يمتلكوا كشف حساب بنكي لمدة زمنية محددة تصل إلى ثلاثة أشهر.

• لابد من إحضار إثبات الهوية السعودية الوطنية من كافة السعوديين المتقدمين لدى شركة اليسر.

• تسليم أثبات الإقامة في المملكة من جميع المقيمين الراغبين الحصول على تمويل شركة اليسر.

• كذلك يجب توفير تعريف الراتب الشهري أو التأمينات الاجتماعية ثم إرساله إلى موقع شركة اليسر للتمويل في المملكة.