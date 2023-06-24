الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد فيديو مؤثر لشاب أوغندي يعتنق الإسلام في السعودية تأثراً بطفل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو مؤثر لشاب أوغندي يعتنق الإسلام في تأثراً بطفل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو مؤثر لشاب أوغندي يعتنق الإسلام في السعودية تأثراً بطفل

اعتنق شاب أوغندي يدعى “جوزيف” الإسلام بفضل طفل في تبوك يدعى “حمود الشمري”.

وذكر “حمود” أن الشاب يعمل سائق لدى أسرته، وكان كل يوم جمعة يخرج معه ومع أخوته لتوصيلهم للمسجد لإداء صلاة الجمعة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف أنه في إحدى الأيام طلب السائق منهم أن يدخل المسجد معهم وقام بأداء الصلاة، واعتنق الإسلام وأصبح اسمه “يوسف” وقام مع شقيقه بتعليم السائق كيفية الوضوء والصلاة.

من جهته، قال يوسف إن الأسرة التي يعمل لديهم يتحدثون كل يوم عن الدين الإسلامي ما جعله يهتم بمعرفة كل ما يتعلق بالدين الإسلامي، ومن هنا اعتنق الدين الإسلامي.

 

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو مؤثر لشاب أوغندي يعتنق الإسلام في السعودية تأثراً بطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا