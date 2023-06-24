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عدن - ياسمين التهامي - فتوى سعودية تثير الجدل بمواقع التواصل حول استخدام تأشيرة الزيارة لأداء الحج.. تفاصيل

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الثلاثاء، أن استخدام “تأشيرات غير مخصصة” لأداء فريضة الحج “لا يجوز شرعا”، مشيرا إلى أن هذه الفئة غير مصرح لها بأداء المناسك.

وأوضح الخلايلة أن “هذه التأشيرات التي تكون مع البعض وهو ذاهب في زيارة إلى السعودية هؤلاء غير مصرح لهم بالحج، وبالتالي لن يحصلوا على الخدمات التي تقدمها وزارة الأوقاف أو السلطات السعودية سواء في مخيم منى ومخيمات عرفة أو السكن في مكة أو في المدينة”.

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وأشار إلى أن أي شخص “يحاول أداء فريضة الحج خارج إطار وزارة الأوقاف سيكون السعر أعلى بكثير”.

سعر “مقبول”

الخلايلة، اعتبر أن سعر الحد الأدنى لأداء مناسك الحج لهذا العام البالغ 2900 دينار “مقبول”، مقارنة مع ارتفاع الأسعار في السعودية.

وأوضح الخلايلة، أن وزارة الأوقاف “تحاول أن تعمل على خدمة جيدة وسعر قليل”، وفقا للمملكة.

وأشار إلى أن “أقل فئة في الحج هذا العام أو الحد الأدنى للأسعار الذي تحدده الوزارة بالتعاون مع شركات الحج والعمرة تقريبا هو 2900 دينار يشمل الطعام والشراب والهدي والفنادق في مكة والمدنية إضافة إلى أجرة النقل في الحافلات”.

و”إذا ارتفعت الخدمة وأراد الحاج أن يأخذ خدمة أكثر من هذا يحتاج إلى دفع مبلغ أكثر”، بحسب الخلايلة الذي أكد أن “سعر الحد الأدنى مقبول وجيد مقارنة مع أسعار حجاج دول العالم والخدمات المقدمة”، وارتفاع الأسعار في المملكة العربية السعودية.

في العام الماضي، كانت وزارة الأوقاف “ثاني أقل سعر في حجاج الدول العربية مقارنة مع الخدمة المقدمة الممتازة” على ما ذكر الخلايلة.

ووفرت وزارة الأوقاف 3 فئات للحج هذا العام، وزعت على الفئة المميزة في فنادق 5 نجو وعلى بلاط الحرم، والفئة الثانية تبعد أماكن السكن نحو 1500 متر عن بلاط الحرم أما الثالثة فبتعد نحو ألفي متر.