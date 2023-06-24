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عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام وعاجل .. نداء طبي للحجاج بضرورة التحصين ضد هذا المرض العضال

قدّمت جمعية أمراض الروماتيزم نصائح لقاصدي المشاعر المقدسة من “مرضى الروماتيزم” الذي يشمل أكثر من ٢٠٠ مرض، بينها التهابات المفاصل والأمراض المناعية وأمراض الأنسجة الرخوة.

ضرورة أخذ التطعيمات الكاملة للإنفلونزا الموسمية

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وأوصت الذين ينوون تأدية بالحج بأخذ التطعيمات الكاملة للإنفلونزا الموسمية، وأخذ كمية كافية من أدويتهم، إضافة إلى الأدوية المضادة للالتهابات ومسكنات الألم، داعية المرضى إلى:

1 – الاهتمام بالأكل الصحي.

2 – استخدام حذاء رياضي مريح في المشي.

3 – أخذ العلاج في الأوقات المحددة من الطبيب المعالج.

4 – تخزين الأدوية في أماكن باردة بعيداً عن أشعة الشمس.

5 – تناول الماء بشكل مستمر لجعل الجسم في حالة ترطيب دائم.

6 – أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم، و استخدام الكريم الواقي للشمس

7 – الحرص على سلامة المفاصل واستخدام دعائم ومشدات للركبتين أو الكاحل.

وفيما يخص مرضى التهابات الروماتويد المفصلي ومرضى خشونة المفاصل المؤثر على مفصل الركبة أو الحوض، أوصت بالآتي:

1 – استخدام كريم الحماية من الشمس.

2 – أخذ تقرير طبي شامل بالحالة والأدوية ونتائج الأشعة والتحاليل.

3 – تجنب إرهاق المفاصل بالمشي الطويل وطلوع الدرج ويفضل التنقل على كرسي متحرك.

إرشادات عند ظهور انتفاخ أو تورم أو احمرار

ونوهت إلى أنه عند ظهور انتفاخ أو تورم أو احمرار نتيجة تمزق أو التواء في الركبة أو الكاحل يُوصى باستخدام الكمادات الباردة أو الثلج في أول ثلاثة أيام من الإصابة.

واستخدام المشدات الضاغطة لضبط المفصل، مع أخذ العلاج الدوائي المناسب، ووضع كريم مضاد للالتهاب.

أهمية ارتداء الجوارب الطبية الضاغطة

وأكدت على المرضى أهمية ارتداء الجوارب الطبية الضاغطة أثناء المشي الطويل أو التنقل بالحافلات لمنع حدوث جلطات أو خثرات الساقين

وتناول كميات كافية من الماء بشكل يعوض الفاقد منه، بالنسبة لمرضى النقرس ننصح بالتقليل من تناول البروتينات.

أما مرضى الانزلاقات الغضروفية فينصح باستخدام مشد لأسفل الظهر, سائلة الله العلي القدير أن يمتع حجاج بيت الله الحرام بدوام الصحة والعافية وأن يتقبل منهم حجهم.