شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة السعودية ضد أوزباكستان دور الربع النهائي لبطولة كـأس اسيا للناشئين تحت 17 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مباراة السعودية ضد أوزباكستان دور الربع النهائي لبطولة كـأس اسيا للناشئين تحت 17 عام

من المقرر أن يلتقي منتخب السعودية للناشئين تحت 17 سنة مع منتخب أوزباكستان يوم الإثنين الموافق 26 يونيو ضمن منافسات دور الربع النهائي لبطولة كأس آسيا للناشئين 2023.

ويُعد منتخب السعودية تحت 17 سنة أحد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، حيث تمكن من التأهل لدور الثمانية بعد أداء قوي في مباريات المجموعة. فالمنتخب السعودي لم يتلقى أي هدف في شباكه حتى الآن، ومازال يكافح للمحافظة على نظافة شباكه للوصول إلى نهائي البطولة.

بقية التفاصيل في الاسفل

من جهته، يأمل منتخب أوزباكستان أيضاً في تحقيق الفوز في هذا اللقاء المهم. حيث وقد تأهل إلى هذا الدور بعد أن قدّم أداء جيداً أمام المنتخب الياباني لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل 1-1، بينما تغلب على منتخبي فيتنام والهند من خلال تسجيل هدف وحيد في شباك المنتخبين.

ستكون مباراة السعودية واوزباكستان مباراة قوية ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى كلا المنتخبين للتأهل للدور قبل النهائي والاستمرار في المنافسة. كما سيكون للمشجعين العرب فرصة لمتابعة المباراة ودعم منتخب السعودية من خلال القنوات الرياضية التي سنذكرها في هذا المقال.

موعد المبارة:

ستُقام المباراة بعد يوم غداً الأثنين الموافق 26 يونيو 2023 في الأوقات التالية:

الدولة الوقت اليوم التاريخ السعودية 5:00 مساءً الإثنين 2023/06/26 أوزباكستان 7:00 مساءً الإثنين 2023/06/26 اليمن 5:00 مساءً الإثنين 2023/06/26 الإمارات 6:00 مساءً الإثنين 2023/06/26 مصر 5:00 مساءً الإثنين 2023/06/26

القنوات الناقلة:

ستتمكن جماهير المنتخب السعودي من مشاهدة مباراة السعودية ضد أوزبكستان في دور ربع النهائي من كأس آسيا للناشئين 2023 المقامة في دولة تايلاند عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية وشاشة قناة bein SPORTS AFC.