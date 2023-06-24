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تسريب فيديو صادم للإعلامية السعودية لجين عمران من حفل زفاف أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين.. ملابس عارية ورقص ساخن _اتفرج

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للإعلامية السعودية لجين عمران وهي ترقص بحفل زفاف الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة بالبحرين .

وأظهر الفيديو لجين عمران وهي ، ترقص بجانب الفنانة البحرينية أميرة محمد ، للتعبير عن فرحتهما بحفل الزفاف.

وارتدت للجين عمران خلال حفل الزفاف فستان أحمر واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وينزل منسدلا على ظهرها كديل الحصان ، وأثارت لجين اعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل لاعتمادها تسريحة شعر وملابس سهرة بسيطة ورقيقة .

واحتفلت الأسرة الحاكمة في البحرين الأسبوع الماضي بزفاف الشيخ سلمان بن خالد بن سلمان آل خليفة والشيخة عائشة آل خليفة ، وحضره العديد من الفنانين والإعلاميين والسياسين العرب وغيرهم من دول العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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