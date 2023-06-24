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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً.. السعودية تعلن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة الموظفين إلى أعمالهم

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الحكومي بنهاية دوام يوم الخميس 22 يونيو، أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي فتبدأ الإجازة بنهاية عمل يوم الاثنين 1444/12/08هـ الموافق 2023/06/26م.

ويختلف موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 بحسب القطاع حيث تكون العودة لموظفي القطاع الحكومي ومباشرة العمل هو يوم الثلاثاء 4 يوليو المقبل أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن الإجازة تمتد لمدة 4 أيام تبدأ من يوم وقفة عرفة وبناء عليه فإنه وبشكل عام هناك عدة قواعد للعودة من أبرزها ما يلي:

بقية التفاصيل في الاسفل

1- إن كان يوم الراحة يومًا واحدًا (الجمعة)، فالعودة تكون في يوم الأحد.