على رأس وفد عسكري رفيع.. وزير الدفاع اليمني يصل تعز ويلتقي قيادة محوري تعز وطور الباحة

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، السبت، إلى محافظة تعز رفقة وفدا عسكريا رفيع المستوى في زيارة هي الأولى منذ تعيينه إلى المحافظة جنوب غربي اليمن.



وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن الفريق الداعري، التقى خلال الزيارة قيادة محوري تعز وطور الباحة، للاطلاع على تطورات الأوضاع في الجبهات القتالية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وتفقد أحوال المقاتلين الأبطال.



وضم اللقاء محافظ محافظة لحج اللواء أحمد التركي، ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح علي، ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن أحمد اليافعي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن.



كما ضم قائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد الشاعري، ونائب رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء يوسف الشراجي، ونائب رئيس هيئة العمليات العميد ناجي عباس، ونائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء علي الفضلي.



بالإضافة إلى رئيس دائرة الإمداد والتموين العميد عبدالله السقلدي، وقائد محور طور الباحة اللواء أبوبكر الجبولي، وأركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي.



وخلال اللقاء استمع وزير الدفاع، من القادة والضباط إلى طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال في المحافظة وتحشيدات المليشيا الحوثية الى مختلف الجبهات.



وشدد الداعري، على المزيد من التلاحم والتماسك ورفع الجاهزية القتالية والروح المعنوية لمنتسبي قوات الجيش تحسباً لأي طارئ.



وأشاد ببسالة وفداء أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات محافظة تعز وصمودهم الأسطوري في وجه مليشيا الإرهاب الحوثية.



وأكد وزير الدفاع، أن المليشيا لن تخضع للسلام العادل كما هو عهدها منذ بدأت تمردها على الدولة ولن يخضعها سوى تكاتف كافة الجهود وتوجيه البندقية إلى نحر عدو اليمنيين جميعاً، ممثلا بهذه المليشيا الكهنوتية.



كما ثمن الدعم السخي واللامحدود لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وما يقدمونه للشعب اليمني وقواته المسلحة.

