شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل المكلا على رأس وفد رفيع المستوى ويؤكد ان حضرموت قاطرة الدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا|24 يونيو 2023| اعلام حضرموت

وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي مساء اليوم الى المكلا في اول زيارة تفقدية للمحافظة، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم مستشاري فخامة الرئيس المهندس حيدر ابوبكر العطاس وعبدالملك المخلافي، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر، وعدد من الوزراء، وشخصيات اعتبارية، وقيادات البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وقال فخامة الرئيس فور وصوله في تصريح للمكتب الاعلامي لمحافظ حضرموت ان زيارته الى حضرموت مهمة كون حضرموت تعتبر محور الدولة ولها تاريخ عريق وهي الحاضنة والقاطرة للدولة، وستشهد الزيارة افتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن ومساهمة من الحكومة والسلطة المحلية في الساحل والوادي ، واضاف فخامته "نحن في مجلس القيادة الرئاسي نعتز بحضرموت كونها تمثل نموذج التنمية والاستقرار، وجئنا لاستعادة الدولة من حضرموت، وهدفنا تنمية الإنسان وهذه المشاريع رسالة بأن الخير يأتي مع الاستقرار والسلام، وان الاختلالات في المناطق المحررة يستفيد منها المشروع الطائفي للمليشيات الحوثية ونسعى لتقديم الخدمات لتعزيز الأمن في المناطق المحررة.

وأشاد الرئيس بمخرجات المشاورات الحضرمية في الرياض، وقال إنها رسالة لكل اليمنيين بأن حضرموت سباقة للأمن والاستقرار ونبذ الخلافات البينية والعنف ، وان في الاستقرار تنمية وبناء.

كان في استقبال فخامة الرئيس في مطار الريان الدولي، محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ونائب رئيس لجنة التشاور والمصالحة القاضي اكرم العامري، واعضاء مجلسي النواب والشورى، ووزير التربية والتعليم طارق العكبري ووكلاء المحافظة ، وقيادات المكتب التنفيذي والغرفة التجارية، وقيادات عسكرية وامنية، وشخصيات اعتبارية.