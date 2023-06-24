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عدن - ياسمين التهامي - أرامكو السعودية تقرر رفع أسعار أسطوانات الغاز خلال أيام عيد إلى هذا السعر الجديد

شهدت مدينة جدة وباقي المدن بالمملكة السعودية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أسطوانات الغازآ وقد وصلت نسبة ارتفاع سعر إعادة التعبئة اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 5% وتم بيع اسطوانة الغاز الواحدة بسعر 21 ريالاً سعوديًا وذلك بعد أن كانت الاسطوانة تباع بـ 20 ريال سعودي فقط.

أسباب ارتفاع سعر الغاز في السعوديةأوضحت الشركة الوطنية للغاز والبتروكيماويات استلامها خطاباً من وزارة الطاقة بخصوص تعديل أسعار بيع الغاز البترولي المُسال اعتباراً من الحادي عشر من يونيو، وأفادت بأن سعر ملء أسطوانة الغاز يشمل ضريبة القيمة المضافة بلغ ١٩.٨٥ ريال، بعد أن كان بسعر ١٨.٨٥ ريال، بنسبة زيادة قدرها ٥.٣١٪. يجب ملاحظة أن هذه التكلفة لا تشمل تكاليف النقل من محطات التوزيع إلى نقاط البيع.

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كم سعر اسطوانة الغاز بعد الضريبة

وقد وصل سعر اسطوانة الغاز بعد الضريبة التي تم رفعها بدءًا من اليوم 11 يونيو إلى 21 ريال سعودي حيث تُباع الأسطوانة بهذا السعر في مدينة جدة ويختلف السعر باختلاف المدن الأخرى.

آ فقد أشار أحد العاملين في محطات تعبئة الغاز المسال واسطوانات البترول المسال أن سعر بيع اسطوانة الغاز في مدينة مكة المكرمة وصل إلى 22 ريال سعودي.

ويأتي هذا الاختلاف في السعر بسبب تكلفة النقل وأجرة الشحن بين المناطق والمدن السعودية وقد أشار المصدر نفسه إلىآ سعر تكلفة حملة الاسطوانات التي كانت سابقًا تقدر بـ 800 ريال بينما أصبح سعرها اليوم 13 ألف ريال.

سعر أسطوانات الغاز في مكة

بعد تطبيق الضريبة الجديدة على أسعار البترول المُسال وصل سعر تعبئة اسطوانة الغاز في مكة المكرمة الى 22 ريال سعودي ويختلف السعر باختلاف المنطقة او المدينة والسبب في ذلك هو تكلفة الشحن او التوصيل من محطات التعبئة الى نقاط البيع المنتشرة في مدن المملكة.

سعر أسطوانة الغاز السعودية

وفقًا لما تم تداوله من أحاديث بين المواطنين والباعة في محطات التعبئة خلال ساعات نهار اليوم الأحد فإن سعر اسطوانة الغاز في المدن السعودية تراوح من 21 الى 22 ريال سعودي ومن المتوقع أن يتم استقرار هذا السعر بعد تحديد أجرة النقل من محطات التوزيع الى نقاط البيع المختلفة التي تغطي المدن السعودية.