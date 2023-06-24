شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 24 يونيو 2023 في السعودية الفترة المسائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 24 يونيو 2023 في السعودية الفترة المسائية

شهد سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 24 يونيو 2023 ارتفاعا، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 231.66 ريال، بما يعادل 61.77 دولار، بينما سجل سعره أمس 231.54 ريال. سعر الذهب في السعودية بقية التفاصيل في الاسفل سجل سعر الذهب عيار 24، مستوى 231.66 ريال سعودي، ويعد الذهب عيار 24، هو الأكثر تداولا وانتشارا في دول الخليج العربي. سعر الذهب في مكه وبلغ سعر الذهب عيار 22، نحو 212.35 ريال سعودي، ويعد الذهب عيار 22 هو ثأني أعيرة الذهب الأكثر انتشارا في السعودية ودول الخليج العربي. سجل سعر الذهب عيار 21، في السعودية مستوى202.70 ريال سعودي وينتشر الذهب عيار 21 في مصر خاصة محافظات الوجه القبلي. سعر الذهب في السعودية اليوم سعر أوقية الذهب وصل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 7.205 ريال، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 1.921، وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 1.622 ريال سعودي ، بينما سجل سعر الكيلو الذهب مستوى 231.656 ريال سعودي، أي ما يعادل سعره بالدولار لـ 61.775.

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