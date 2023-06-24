شكرا لبحثكم عن خبر اسر المسؤولين تسبب بزحمة في مطار عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تزدحم صالة مطار عدن الدولي منذ يومين بالعشرات من اسر مسؤولين وقيادات ووزراء في طريقهم الى العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت مصادر عاملة في مطار عدن الدولي ان عشرات اسر مسؤولين وقيادات ووزراء ووكلاء غادرت عدن بهدف قضاء اجازة عيد الاضحى المبارك في العاصمة المصرية القاهرة.
وغادرت هذه الاسر على قلة تواجدها في عدن حيث يعيش الاغلب من اسر المسؤولين والقيادات خارج البلد.
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