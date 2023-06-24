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عدن - ياسمين التهامي - نيوم تعلن لجميع السعوديين والمقيمين عن وظائف شاغرة برواتب تصل لـ 25,000 ريال...رابط التقديم

أعلنت شركة نيوم عن طرح (9) فرص وظيفية في مجالات (إدارية وأمنية وهندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس. وذلك للعمل لدى شركاء نيوم في كل من (الرياض، جدة، نيوم، تبوك، ضباء، البدع، جازان) برواتب تتراوح من (4,500) إلى (25,000) ريال شهرياً على النحو التالي: بقية التفاصيل في الاسفل – موظف إداري– حاسب كميات – مسؤول أمن – أخصائي تسويق – مهندس ميكانيكي – ممرض – مهندس تخطيط – مهندس سلامة – مدير مكتب فني – مهندس تكليف – كبير مهندسين أول – فني ميداني – مدير مشروع الخلايا الضوئية الرواتب:تترواح من (4,500) إلى (25,000) شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة. أماكن العمل:

– الرياض – جدة – نيوم – تبوك – ضباء – البدع – جازان طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://careers-impact.neom.com/ar/jobs

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