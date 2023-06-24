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عدن - ياسمين التهامي - مستثمرسعودي يكشف عن الكمية المباعة يوميا من البطيخ والشمام..ويوضح قيمة صفقات البيع طوال العام

نشرت قناة الإخبارية تقريرا عن بيع البطيخ "الحبحب" في سوق بريدة، حيث قيمة صفقات البيع خلال فصل الصيف تبلغ قيمته ١٠٠ مليون ريال. وأوضح التقرير أنه تنتشر مزارع البطيخ في القصيم فيما تحتضن مدينة بريدة ، السوق الأكبر له الذي يضم العديد من أبناء المنطقة المزارعين والمستثمرين بهذا المجال . بقية التفاصيل في الاسفل وقال عبدالله الخالدي أحد المستثمرين بثمار البطيخ : أسعار البطيخ والشمام تختلف باختلاف السوق ، فسوق الخضار والحبحب مثل اي سوق آخر ، يوم فوق ويوم تحت ، عادي تخسر اليوم 5 آلاف ويوم تكسب . وأضاف: خلال الموسم ينزل 70 و 80 دينة البطيخ يوميا ، كل دينة تحمل من 100 إلى 700 حبة ، والشمام ينزل 25 أو 30 دينة على حسب السوق . وأشار مراسل الإخبارية بنهاية التقرير ، أنه أكثر من 50 شاحنة ترد إلى سوق البطيخ تحمل فوقها ما يتجاوز 35 ألف بطيخة تُصدر إلى 13 منطقة ، لتبلغ قيمة البيع طوال الموسم 100 مليون ريال .

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