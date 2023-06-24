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عدن - ياسمين التهامي - تفيد القلب وغنية بالفيتامينات..ملعقة واحدة من هذه الزبدة ستقدم لك فوائد عظيمة لا حصر لها!

تعتبر زبدة الفول السوداني من الأغذية التي تتميز بطعمها اللذيذ الشهي. فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية.

تعرف معنا على أهم فوائد زبدة الفول السوداني. صحة القلب.

جميع المكسرات والبقوليات. التي تحتوي عليها زبدة الفول السوداني مفيدة لصحة قلبك. وتعتبر زبدة الفول السوداني خياراً فعالاً للغاية من حيث التكلفة. لصحة قلبك وهي لذيذة ومغذية. جيدة لمرضى السكري.

حيث تحتوي زبدة الفول السوداني على الكثير من الألياف والبروتين. وكمية لا بأس بها من الدهون الصحية. ولا تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز لديك. لذلك إذا كنت مصاباً بمرض السكري فهي اختيار ممتاز. مصدر جيد للبروتين.

تحتوي زبدة الفول السوداني على 25% من البروتين. فيساعد تناولها على إبقائك ممتلئاً لفترة أطول. غنية بمضادات الأكسدة.

تحتوي زبدة الفول السوداني على المكسرات. تمتلئ الطبيعة بهذه المكسرات المليئة بالفوائد الصحية مثل مضادات الأكسدة. وهي ضرورية لتدمير الجذور الحرة. التي يمكن أن تسبب السرطان وأمراض القلب. غنية بالفيتامينات والمعادن.

يسمح لك تناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة. بالحفاظ على جميع الفوائد الغذائية. إذا كنت ستأكل 100 جرام من زبد الفول السوداني. فهي تحتوي على المكملات لمتطلباتك اليومية. بقية التفاصيل في الاسفل

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