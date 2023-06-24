رئيس المجلس الرئاسي يصل مدينة المكلا في أول زيارة له إلى حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، إلى محافظة حضرموت في زيارة تفقدية للأوضاع الخدمية، والانمائية في المحافظة شرقي اليمن



ويرافق الرئيس خلال الزيارة، رئيس مجلس الشورى احمد بن دغر، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي حيدر ابوبكر العطاس، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، ونائب رئيس هيئة التشاور عبدالملك المخلافي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ووزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والشخصيات الاجتماعية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنه من المقرر أن يطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على سير العمل التنفيذي، والخدمات الأساسية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء، كما سيدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية، والانمائية في المحافظة.



كما سيعقد العليمي، اجتماعات عمل مع المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت، والمؤسسات الحكومية المعنية بتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين.



وأعرب الرئيس، عن سعادته بزيارة محافظة حضرموت واللقاء بقياداتها المحلية، والمجتمعية، لما فيه خدمة مواطنيها، والتخفيف من معاناتهم التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.



وأكد التزام المجلس والحكومة بتعزير دور السلطات المحلية في محافظة حضرموت وكافة المحافظات المحررة، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضرموت وابنائها في تجسيد قيم الدولة، والتعايش الخلاق في مختلف الميادين.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى للرئيس العليمي منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022م، بموجب إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

