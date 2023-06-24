السعودية تعلن تنفذ حكم "القتل تعزيرا" بحق يمنيين أدينا بجرائم "إرهابية"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات السعودية، السبت، تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بيمنيين اثنين أدينا بارتكاب جرائم "إرهابية" داخل المملكة.



وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم كل من عبدالرحمن فارس عامر المري ومحمد صلاح عمر المري يحملان الجنسية اليمنية على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه"، دون تحديد هوية التنظيم أو أعمار المذكورين.



وأشار البيان إلى أن "عبد الرحمن أنشأ كيانا إرهابيا لتنفيذ عملية إرهابية داخل السعودية، وشروعه في اغتيال رجال الأمن، ومساعدته عناصر التنظيم، واستعداده لتجنيد عناصر لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل السعودية والاشتراك بها".



وتحدث عن "حيازته عددا من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وإيوائه مطلوبين أمنيا".



وأفاد البيان بأن "محمد المري قام بالانضمام لكيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل السعودية، وشروعه في زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستهدافها بعمل إرهابي، وتستره على عملية إرهابية مع علمه بها".



وتابع: "بإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".



ووفق البيان "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين اليوم السبت بمنطقة الرياض".



وفي 29 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بشخصين يحملان الجنسية البحرينية بعد إدانتهما "بالانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لأعمال تستهدف أمن المملكة والبحرين".

المصدر: الأناضول