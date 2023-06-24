شكرا لبحثكم عن خبر تكريم شاب ساهم في إخماد حريق هائل في منزل بالمعلا الله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الجاوي يوجه بتكريم شاب من أبناء المعلا ساهم في إطفاء حريق بشقه سكنية.

خاص -المركز الاعلامى م المعلا

وجه الاستاذ عبدالرحيم جاوي مدير عام مديرية المعلا بتكريم الشاب كرم علي عمر المزجاجي من فريق الشباب التابع السلطة المحلية في المعلا للدور الكبير الذي قام فيه وساهم في إطفاء حريق اندلع بأحد الشقق السكنية في شارع الشهيد مدرم .

وأشاد الجاوي بدور شباب المديرية ومساهمتهم الدائمة في المساعدة على إطفاء الحرائق وعدم انتقالها الي الشقق أو المنازل السكنية الأخرى وهذا ماشاهدة الجميع في حوادث سابقة.

وبعد الشاب كرم علي عمر من أبرز أعضاء فريق الشباب المتميزين في المديرية وسبق وحظى بتكريم سابق لما قدمه ضمن فريق شباب المعلا في مرحلة وباء كورونا.

هذا واندلع مغرب اليوم حريق في أحد الشقق السكنية في شارع الشهيد مدرم ولم يخلف إصابات بشرية انما اضرار مادية متوسطة