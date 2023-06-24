شكرا لقرائتكم خبر عن اغرب عرض بيع في السعودية..سيارة BMW ب 20 الف ريال تجذب انظار العالم اجمع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغرب عرض بيع في السعودية..سيارة BMW ب 20 الف ريال تجذب انظار العالم اجمع

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حراج على سيارة من نوع BMW، موديل 2012.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة قيام أحد الأشخاص بعمل مزاد علني على سيارة BMW، وافتتح المزاد بـ 20 ألف ريال.

بقية التفاصيل في الاسفل

وقام عددًا من الأشخاص بالدوران حول السيارة، لمعاينتها ولكن لم يعرض أي منهم أي سعر، مما تسبب في إنهاء المزاد عليها.

وردد الشخص الذي قام بالحراج، سعر السيارة "20 ألف ريال"، 3 مرات، ثم أنهى المزاد بعدما رفض أي شخص رفع السعر، حسبما أبان الفيديو.