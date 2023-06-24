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عدن - ياسمين التهامي - بنات السعودية ينجذبون لأبناء هذه الجنسية العربية ويتمنون الزواج منهم حتى بدون مهر

إستشارية النفسية للأسرة في السعودية اسمها زهرة المعبي، اثارت ضجة واسعة وذلك بعد تصريحها الذي تحدثت فيها عن تفضيل نساء السعودية الزواج من الشباب من جنسية عربية غير سعودية.

ووضحت الاستشارية زهرة المعبي الحاصلة على الدكتوراه في الصحه النفسيه والأسرية بأن النساء السعوديات يرغبون بالزواج من الرجل الأجنبي وعلى رأسهم الرجل المصري.

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وقالت أنا ادعم النساء السعوديات من الزواج من اصحاب الجنسيات الأخرى من الأجانب، مثل المصريين واللبنانيين حيث صدر قبلها الأنظمة المختلفة التي تدعم المرأة السعودية في حال طلاقها من الأجنبي.

• 3 أسباب تجعل السعوديات يفضلن الزواج من المصري.

قالت الاستشارية زهرة المعبي أن هناك عدد من الأسباب التي تجعل من المرأة السعودية تفضل الزواج من أصحاب الجنسيات الأخرى وخاصة المصريين، منها ما يلي:

1- الرجل السعودي لا يعاملها مثل المعاملة التي تحصل عليها من الأجانب، حيث أن الرجل الأجنبي يلبي كل ما ترغب بها، لانها هي التي تتحكم في إقامته في أراضي المملكة، “وتعتبر هي ولية نعمته”