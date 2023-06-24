شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تعديل ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة اعتبارًا من هذا الموعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. تعديل ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة اعتبارًا من هذا الموعد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه سيتم، اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السيارات المستعملة، وذلك استنادًا إلى صافي الربح الذي يحققه التاجر، وليس على أساس قيمة السيارة بأكملها كما كان يتم سابقًا. وأوضحت الهيئة أن النظام السابق كان يعتمد على حساب قيمة الضريبة على إجمالي قيمة شراء السيارة، بالإضافة إلى قيمة ربح التاجر.

وأشارت إلى أن التعديل الجديد يعني أن الضريبة ستحسب على الفرق بين قيمة شراء السيارة وثمن إعادة بيعها، أي المبلغ الذي يحصل عليه التاجر كربح. بقية التفاصيل في الاسفل

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