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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: صاحبة أول مغسلة بطاقم نسائي سعودي بمكة تروي تجربتها.. وتكشف عن أمنيتها

عرضت قناة "العربية"، تقريرًا عن مغسلة ملابس بإدارة نسائية كاملة من السعوديات في مكة المكرمة، حيث أعربت صاحبة المغسلة عن أمنيتها في افتتاح أكثر من فرع، ومؤكدة أن المرأة تستطيع فعل كل شيء.

وقالت هناء الظفيري، مالكة المغسلة بمكة، أنها في البداية كانت عاطلة عن العمل، وجاءتها فكرة المغسلة، مشيرة إلى أن الناس استغربوا الفكرة في البداية، باعتبارها أول مغسلة بطاقم نسائي كامل، قائلة: "كان فيه استغراب ولكن كان الكل يدعي لنا ويتمنى لنا الخير، وكانوا فخورين جدا بحكم أن امرأة ماسكة مغسلة".

الاستعانة بالعمالة في البداية

ولفتت "الظفيري" إلى أنها في البداية استعانت، بعمالة في المغسلة ولكن بعد 3 شهور، لاحظت أن الدخل كان ضعيفًا جدًا ويكاد يكون لا يوجد دخل نهائيًا.

ونوهت " إلى أنها عندما أشرفت بنفسها على المغسلة، اختلفت الأوضاع داخل المغسلة 180 درجة، متابعة: "كما أن النظافة صارت أكثر بكثير".

بقية التفاصيل في الاسفل

وواصلت: "أشرفنا بأنفسنا على المغسلة وتعلمنا كيف الغسيل والتنشيف والكي بطرق مرة صحيحة"، مؤكدة أن الإقبال عليهم زاد كما أنهم طوروا من أنفسهم بطباعة دعاية لمغسلتهم ونشرها داخل الفنادق في مكة، الذين أقبلوا عليهم

وأصبح دخلهم كبير جدا بفضل الطلبيات الكثيرة التي جاءتهم.

إقبال كبير من الحجاج

وعن استعدادهم لموسم الحج ، قالت "الظفيري": الحجاج مقبلين علينا بشكل كبير، فسمعتنا اشتهرت عند الكل بحكم نظافة الملابس وطريقة الاستقبال والابتسامة الحلوة، معربة عن أمنيتها في افتتاح أكثر من فرع لمغسلتها، وتوظيف عمالة كبيرة للسعوديات، موجهة رسالة في ختام حديثها بالتأكيد على أن المرأة لا تعجز على شيء، وتستطيع أن تفعل كل شيء.