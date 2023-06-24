شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: السعودية تزف بشرى سارة بقرار جديد للأجانب الراغبين بالزواج من سعوديين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: السعودية تزف بشرى سارة بقرار جديد للأجانب الراغبين بالزواج من سعوديين

كشف المجلس الصحي السعودي الضوابط الصحية اللازمة للزواج من طرف غير سعودي والتحديثات التي طرأت عليها، حيث تضمنت التحديثات 4 ضوابط

جاء ذلك في خطاب موجه من مجلس الصحة السعودي رقم (7-35544) وتاريخ 1444/12/1 لاتحاد الغرف السعودية (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، متضمنا نتائج محضر اللجنة المكلفة بتحديث آلية قرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 1418/9/14 بشأن الضوابط الصحية اللازمة للزواج من طرف غير سعودي والتحديثات التي طرأت عليها وهي كالآتي:

بقية التفاصيل في الاسفل

تمديد مدة صلاحية الفحص الطبي لزواج أحد طرفيه غير سعودي لتصبح سنة واحدة من تاريخ إصدارة بدلاً من ستة أشهر

إلغاء اشتراط إجراء الفحص الطبي لزواج أحد طرفيه غير سعودي في مراكز فحص محددة، ويمكن إجراؤه في أي من مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاعين الحكومي والخاص حسب التنظيمات المعتمدة



أن يتم إصدار تقرير فحص إلكتروني خاص بزواج الطرف السعودي من الأجنبي مزود برمز شريطي (Barcode) من منصة صحة، ويكون هو التقرير الوحيد المعتمد من جميع القطاعات لصحية المعتمدة بوزارة الصحة أو خارجها ولا يقبل غيره

لا يتم إجراء فحوصات ما قبل الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً في حال كان أحد طرفيه من الجنسية غير السعودية إلا وفق ما تضمنته الفقرة التاسعة من نظام الأحوال الشخصية