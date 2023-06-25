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عدن - ياسمين التهامي - إطلالات جميلة للاعبة الأهلي السعودي تأسرالأبصاربجمالها الذي جعل كل الشباب يتسابقون لأخذ سيلفي معها

خطفت لاعبة كرة القدم في النادي الأهلي السعودي، اللاعبة الجزائرية عبلة بن سنوسي الأنظار بصورها الساحرة التي تشاركها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وتغزل الكثير من المتابعين بالجمال اللافت للنجمة الجزائرية، حيث علق أحدهم بالقول”هذي لاعبة كرة قدم ولا ملكة جمال؟

بقية التفاصيل في الاسفل

وعبلة بن سنوسي، لاعبة كرة قدم جزائرية، وُلدت في منطقة وهران الجزائرية عام 2000، وبدأت مشوارها الرياضي عام 2018 مع نادي انتصار وهران الجزائري، وفي عام 2021، انتقلت إلى نادي فتيات وؤام قسنطينة.

وفي عام 2022 انتقلت اللاعبة عبلة بن سنوسي، إلى صفوف فريق كرم القدم للسيدات في النادي الأهلي السعودي، وخطفت الأنظار بجمالها الشديد وملامحها الساحرة، خاصةً عيونها الملوّنة.