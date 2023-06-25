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عدن - ياسمين التهامي - “الوحش الروسي ذات هيكل متميز” مواصفات سيارة لادا نيفا 2023 Lada Niva وسعرها في السعودية

نعرض لكم سعر لادا نيفا موديل 2022 في السعودية، إضافة إلى مواصفات السيارة الروسية الجديدة لادا ذات الدفع الرباعي 4×4 (نيفا) في ضجة كبيرة للغاية في أسواق السيارات العالمية، فور نشر صور السيارة والإعلان الترويجي لها، وتحظى السيارة موديل عام 2022 باهتمام كبير بالمملكة العربية السعودية.

ويرجع الإهتمام الكبير بسيارة لادا طراز نيفا موديل 2022 في أسواق السيارات بالسعودية، نظراً للعديد من الأسباب المُتعلقة بتصميمها الأنيق والسعر الجيد للغاية للسيارة، مقارنة بمنافسيها من الفئات ذاتها.

بقية التفاصيل في الاسفل

وتدمج السيارة بين الشكل العصري الأنيق والقوة الخاصة بالمحرك، وخلال السطور التالية عبر هذا المقال، سوف نعرض لكم مزيد من التفاصيل حول مزايا سيارة لادا موديل 2022 طراز (نيفا) في السعودية إضافة إلى عيوب السيارة Lada الجديدة.

مواصفات لادا نيفا موديل 2022

تمتلك السيارة مُحرك قوي للغاية، يقدم أداء قوي مناسب للظروف والطرق المُختلقة، وهذه السيارة تعمل في أصعب الظروف والطرق الغير مُمهدة.

كما تمتلك أيضاً السيارة مُحرك قوي بسعة 1.7 لتر، وتصل قوة المُحرك الخاص بالسيارة إلى 83 حصاناً، ويبلغ عزم الدوران حوالي 128 نيوتن / متر.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 145 كيلومتر / ساعة، وتوجد أكثر من فئة للسيارة، إحداهما بناقل حركة يدوي، والأخرى بناقل حركة أوتوماتيك.

وتمتلك السيارة تصميم جذاب وفريد من نوعه، وهي مُعززة بالعديد من التفاصيل البارزة، والتي تعطي للسيارة مظهر خاص ومميزة، حيثُ تمتلك هيكل معدني صلب يتحمل أصعب الصدمات.

كما تحتوي أيضاً السيارة على أقواس منحوتة للعجلات، وإضاءة قوية بتقنية (LED)، وتبلغ قياس العجلات 15 إنش.

وتحتوي السيارة على مقصورة مميزة للغاية، ذات طابع رياضي وخامات عالية الجودة، وتضم لمسات كلاسيكية و تطريزات أنيقة للغاية.

كما تمتاز أيضاً بالأمان العالي، وتقنيات متطورة لعزل الصوت، إضافة إلى أن المقاعد مزودة بأنظمة تبريد وتدفئة، وشاشة لمس وترقية عالية الجودة والدقة، بالإضافة إلى إضاءة محيطية.

أهم مميزات لادا (نيفا) موديل 2022

ومن أبرز مميزات لادا نيفا موديل 2022 هو مُحرك السيارة القوي، الذي يُمكنها من تجاوز الطرق الوعرة بسهولة، حيثُ تمتلك محرك بسعة 1.7 لتر، ويصل عزم الدوران إلى 128 نيوتن لكل متر، وينتج مُحرك السيارة قوة تصل إلى 83 حصاناً.

وبالنسبة إلى سرعة السيارة، فهي تصل إلى 145 كيلومتر / ساعة، وتعمل الفرامل الخاصة بها بنظام الحقن الإلكتروني، وهي أيضاً مزودة بنظام فرامل مانع الإنغلاق ABS.

سعر لادا نيفا موديل 2022 في السعودية (الجيب 4×4)

وتبلغ اسعار السيارة لادا الروسية الجيب طراز (نيفا) 2022 في السعودية (جيب 4×4 دفع رباعي) lada niva 2022، وفقاً لما أعلن عنه وكيل لادا نيفا في السعودية 2022 «مجموعة صالح للسيارات».

وتتوافر السيارة ذات الدفع الرباعي في أسواق المملكة العربية السعودية، بثلاث فئات مُتنوعة، ويصل سعر السيارة إلى نحو 36.300 ريال سعودية، وتُعد من أكثر السيارات المطلوبة في الوقت الحالي في سوق السيارات، سواء داخل السعودية وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات.

بينما السعر العالمي للسيارة للفئات، فقد تباينت على النحو التالي: «أسعار الفئة الأولى يبدأ من 632 روبل روسي، و يبدأ سعر الفئة الثانية من 11.000 روبل روسي، والسعر العالمي للسيارة يتراوح ما بين 8.582 إلى 9.735 دولار أمريكي.

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