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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية25-6-2023 التحديث اليومي
2023/06/25 الساعة 09:17 صباحاً (جهينةيمن)
مازالت أسعار الذهب اليوم الأحد 25-6-2023 الشاغل الأكبر لحياة العديد من المواطنين لاسيما المهتمين بالشأن الاقتصادي والذين يدخرون أموالهم على هيئة المعدن الأصفر باعتباره ملاذ أمني ضد التضخم الذي يشهده العالم والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لذلك لا ينتهي البحث عن أسعار الذهب اليوم للجرام، وتحديدًا سعر الذهب عيار 21 وعيار 18 باعتبارهم الأكثر استخدامًا في مصر على عكس المملكة العربية السعودية فيكون عيار 24 الأكثر شرائًا، وسط تساؤلات مستمرة حول هبوط أو صعود سعر الذهب في مصر مع اقتراب عيد الأضحى.
سعر الذهب الآن
يمكنكم الاطلاع على سعر جرام الذهب اليوم لمختلف الأعيرة من خلال الجدول التالي:
بقية التفاصيل في الاسفل
|سعر الذهب عيار 24
|2560 جنيهًا
|سعر الذهب عيار 21
|2240 جنيهًا
|سعر الذهب عيار 18
|1920جنيهًا
|سعر الجنيه الذهب
|17.920جنيهًا
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