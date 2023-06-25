شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية رفضت كل عروض الزواج حتى تتمكن من طاعة والدتها وعندما بلغت سن 50عاماًحدثت لها صدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية رفضت كل عروض الزواج حتى تتمكن من طاعة والدتها وعندما بلغت سن 50عاماًحدثت لها صدمة

تداولت مؤخرا مواقع إعلامية كثيرة قصة فتاة سعودية رفضت الزواج حى تستطيع خدمة والدتها وطاعتها بالطريقة الصحيحة دون أي انشغال لكنهم ذكروا أنها تعرضت لنهاية غير سعيدة وهنا نذكر تلك القصة: قص الراوي عبدالله المخيلد، خلال لقاء له في برنامج "الأجاويد" عبر قناة المجد الفضائية قصة فتاة سعودية ذات قدر كبير من الجمال رفضت الزواج برا لوالدتها المريضة ، لتظل تساعدها ، وبعد أن صار عمرها 50 عاما تزوجت رجل مسن ثم انتقلت معه إلى أفريقيا وتغيرت حياتها رأسا على عقب. بقية التفاصيل في الاسفل

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