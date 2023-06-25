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عدن - ياسمين التهامي - مستشارة سعودية تكشف سبب رغبة السعوديات للزواج من أبناء هذه الدولة العربية الفقيرة

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ضجة واسعة خلال اليومين الماضيين بسبب تصريحات الإستشارية النفسية للأسرة زهرة المعبي، والتي تحدثت فيها عن تفضيل نساء السعودية الزواج من الرجالة المصريين.

وقالت الاستشارية زهرة المعبي الحاصلة على الدكتوراه في الصحه النفسيه والأسرية بأن النساء السعوديات يريدون الزواج من الرجل الأجنبي وعلى رأسهم الرجل المصري وقالت أنا ادعم النساء السعوديات من الزواج من اصحاب الجنسيات الأخرى من الأجانب، مثل المصريين واللبنانيين حيث صدر قبلها الأنظمة المختلفة التي تدعم المرأة السعودية في حال طلاقها من الأجنبي.

أسباب تفضيل السعوديات الزواج من المصري

بقية التفاصيل في الاسفل

قالت الاستشارية زهرة المعبي أن هناك عدد من الأسباب التي تجعل من المرأة السعودية تفضل الزواج من أصحاب الجنسيات الأخرى وخاصة المصريين، منها ما يلي:

– الرجل السعودي لا يعاملها مثل المعاملة التي تحصل عليها من الأجانب، حيث أن الرجل الأجنبي يلبي كل ما ترغب بها، لانها هي التي تتحكم في إقامته في أراضي المملكة، “وتعتبر هي ولية نعمته” .

– يتصدر لدى النساء السعوديات، المصريين في الدرجة الأولى و اللبنانيين في المرتبة الثانية واليمنيين في المرتبة الثالثة وذالك يرجع الى “حلاوة اللسان والتظاهر بكمية الحب لهن” وهذا الذي يفتقد إليه بغض الرجال السعوديين.

– طبيعة الرجل الأجنبي، والمصري على وجه التحديد، حيث انه يتميز بالمرح وخفة الدم، والنشاط أيضاً

شروط نجاح زواج السعودية من المصري

وضحت الدكتوره زهرة المعبي أن هناك عدة شروط لنجاح هذا الزواج أهمها ما يلي :

آ الاختيار المناسب للزوج الذي يتصف بجميع المؤهلات التي تضمن الاستقرار وتحقيق السعادة.

يجب ان يكون من شاغلي المناصب المهمه، وان يكون مقتدر مادياً.