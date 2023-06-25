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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يحذر من بهار تستخدمة السيدات للطبخ يسبب الكثير من الامراض الخطيرة احذره فورا

كشف طبيب القلب، الدكتور نيك ويست، إلى موقع باراد عن أفضل وجبة إفطار إضافة إلى اقتراحات أخرى لصحة القلب.وشرح ويست أنه "يدمج بانتظام الفاكهة القليلة السكر، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات، في وجبة الإفطار، بما في ذلك التوت والتفاح وأحيانا الأناناس، وغالبا ما يدمجها مع الزبادي قليل الدسم والجرانولا لمزيد من محتوى الأليويتابع: "أقدم لنفسي أحيانا القليل من البيض المخفوق مع الأفوكادو على الخبز المحمص والقليل من الصلصة الحارة، وهذا مزيج رائع من البروتين والألياف والمغذيات".

ويوضح أنه لا يتناول وجبة الإفطار المكونة من الأفوكادو والبيض كل يوم بسبب محتواها من الدهون والكوليسترو

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ويضيف: "أحب صلصة السريراتشا لأنها تحتوي على مادة الكابسيسين، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة".وحسب موقع باراد، يمكن للنظام الغذائي النباتي أيضا أن يساهم كثيرا في خفض المدخول الغذائي من الكوليسترول.

وينقل الموقع بعض أفكار الإفطار الأخرى:

فواكه وخضروات

تحتوي الفواكه والخضراوات على القليل من الكوليسترول، إن وجد، كما أن محتوى الألياف والفيتامينات مفيد للقلب، ويقلل أيضا من خطرمنتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم

يوصي النظام الغذائي DASH (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم)، الذي أقرته جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب، بتناول حصتين إلى ثلاث حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، نظرا لمحتوى الفيتامينات والمعادن.

ويشدد ويست على أن "أفضل نصيحة طبية في الوقت الحالي هي تقليل تناول السكر إلى أقل قدر ممكن، لكن من المهم الانتباه أن بعض السكر مطلوب لاحتياجات غذائية". الإصابة بالسرطان.ا